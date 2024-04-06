أيرلندا تسحب استثمارت بملايين الدولارت من بنوك وشركات إسرائيلية

بقلم: يورونيوز

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الإيرلندية، إنها سحبت استثمارات بملايين الدولارات من عدة بنوك كبيرة وشركات إسرائيلية.

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وقررت الوكالة يوم الجمعة، سحب 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها في صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيرلندي.

وجاء القرار بعد ضغوط من حزب المعارضة الرئيسي القومي في أيرلندا "شين فين".

وأشاد مايكل ماكغراث وزير المالية الأيرلندي بالخطوة، ووصف القرار بـ"الصحيح"، معتبرًا أن "المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات تجاوزت إطار استثماراتها، وبأنه من الممكن تحقيق الأهداف التجارية لهذه الاستثمارات من خلال استثمارات أخرى".

وسيتم تطبيق القرار خلال أسابيع.

واستهدف القرار سحب الاستثمارات من 6 بنوك وشركات وهي بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك مزراحي تفحوت وبنك الخصم الإسرائيلي والبنك الدولي الأول ومتاجر رامي ليفي.

وخلال السنوات السابقة سحبت النرويج استثماراتها من تسع شركات إسرائيلية لأسباب تتعلق بممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في شباط/ فبراير، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة مصارف إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكالة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على غزة.