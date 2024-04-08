أرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدمين

لم يتمكن حوالي 75٪ من أصحاب العمل في 21 دولة أوروبية من العثور على عمال مجهزين بالمهارات المناسبة في عام 2023. وقد ارتفعت هذه النسبة من 42% في عام 2018، بزيادة قدرها 33%. وليس هناك ما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمال المهرة في الأجل القريب.

اعلان

تتفاقم مشكلة أزمة المهارات التي يعاني منها أصحاب العمل في جميع أنحاء أوروبا، كما يتضح من الاستطلاعات المختلفة. في عام 2023، أفادت 54٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في الاتحاد الأوروبي أن الصعوبات في العثور على موظفين يتمتعون بالمهارات المناسبة كانت واحدة من أخطر مشكلاتها، وفقًا ليوروستات.

كما وجدت ManpowerGroup، وهي شركة عالمية لحلول القوى العاملة، أن ثلاثة من كل أربعة أرباب عمل في 21 دولة أوروبية لم يتمكنوا من العثور على المهارات المطلوبة. كانت هذه النسبة 42٪ في عام 2018، أي ما يعادل 33 بالمائة أو زيادة بنسبة 79 بالمائة في السنوات الخمس الماضية.

أظهر الاستطلاع، الذي نُشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أن نقص المواهب يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا. قالت مارا ستيفان، نائبة رئيس Global Insights في ManpowerGroup، لـ Euronews Business: "زادت الأرقام في استطلاعنا السنوي لنقص المواهب بشكل كبير، حيث أصبحت الحاجة إلى العمال المهرة مطلوبة بشكل متزايد".

وشمل النقص الدول الأوروبية أيضًا. في المتوسط، عبر 21 دولة أوروبية، أبلغ 75٪ من أصحاب العمل عن صعوبة في شغل الأدوار الوظيفية، وتراوحت هذه الصعوبات من 59٪ في فنلندا إلى 82٪ في ألمانيا واليونان.

تقول ستيفان: "في أوروبا، نشهد انخفاضًا في البطالة، مما يعني عدم وجود عدد كافٍ من العمال المهرة لملء الوظائف الحالية أو الجديدة. ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع، أن أوروبا تعاني من شيخوخة السكان، مع الانخفاض العالمي في معدلات المواليد مما يساهم بشكل أكبر في فجوات المهارات والمواهب التي نراها اليوم".

"وهذا يفسر جزئيًا سبب نقص المواهب في ألمانيا بشكل أكبر من فنلندا. وأضافت مارا ستيفان: "في عام 2023، كان معدل البطالة في ألمانيا 3.0٪، بينما كان معدل البطالة في فنلندا 7.0٪".

في عام 2018، كان المتوسط 42٪ فقط في هذه البلدان، ويتراوح من 18٪ في أيرلندا إلى 81٪ في رومانيا. باستثناء رومانيا، زادت نسبة أصحاب العمل الذين لم يتمكنوا من العثور على المهارات التي يحتاجونها بشكل كبير بين عامي 2018 و 2023.

ارتفاع كبير في أيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا

كان هذا الارتفاع أكثر من 50 بالمائة في أيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا. على سبيل المثال، وصلت النسبة من 18٪ إلى 81٪ في أيرلندا، ومن 19٪ إلى 80٪ في المملكة المتحدة.

وكانت الزيادة أيضًا أكثر من المتوسط الأوروبي في هولندا (47 نقطة مئوية) والنرويج (44 نقطة مئوية) وسويسرا (40 نقطة مئوية) وبلجيكا (39 نقطة مئوية) وإيطاليا (38 نقطة مئوية).

أرباب العمل الأوروبيون: نقص الموظفين مشكلة خطيرة

يوفر مسح Eurobarometer، الذي تم إجراؤه في أواخر عام 2023، رؤى شاملة حول نقص الموظفين. حددت حوالي 54٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي الصعوبات في العثور على موظفين يتمتعون بالمهارات المناسبة كواحدة من أكبر ثلاث مشاكل خطيرة لشركتهم.

وتراوحت النسبة بين 28% في تركيا و 68% في بلجيكا. كان هذا الرقم 50٪ أو أكثر في 20 من أصل 34 دولة، مما يشير إلى مدى نقص المهارات الذي يعد مشكلة شائعة وخطيرة.

كانت هذه، إلى حد بعيد، المشكلة الخطيرة الأكثر تحديدًا للشركات، تليها العقبات التنظيمية أو العبء الإداري (34٪).

الفنيون الأكثر طلبًا

كانت الوظائف الفنية موجودة في ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإنهم يواجهون عادة نقصًا في الموظفين المدربين تقنيًا، مثل عمال المختبرات والميكانيكيين. أفاد ما يقرب من نصف الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة (42٪) أنها تواجه نقصًا في الفنيين.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها خبراء في رعاية العملاء، قال حوالي 23٪ من الذين شملهم الاستطلاع إن هناك نقصًا في المهارات للوظائف. يشمل هذا الدور محترفي المبيعات ومستشاري العملاء وموظفي الاستقبال وما إلى ذلك.

الأسباب الرئيسية وراء نقص المهارات

في المتوسط، أجاب 56٪ من أرباب العمل في الاتحاد الأوروبي بوجود عدد قليل من المتقدمين أو عدم وجود أي منهم عند الاستفسار عن الأسباب الرئيسية لنقص مهاراتهم وفقًا لمسح Eurobarometer.

كان هذا هو العامل السائد، حيث تراوح من 18٪ في السويد إلى 73٪ في بلجيكا. سجلت جميع دول الشمال أرقامًا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي في تحديد نقص المتقدمين، بينما كانت النرويج والدنمارك قريبة من المتوسط.

من بين "الأربعة الكبار" في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا وفرنسا وألمانيا، كانت هناك قيم أعلى قليلاً من متوسط الاتحاد الأوروبي.

كانت الأسباب الرئيسية التي قدمها أصحاب العمل هي أن المتقدمين لم يكن لديهم المؤهلات أو المهارات أو الخبرة المناسبة، وتابعوا عن قرب نقص المتقدمين بنسبة 54٪. في الاتحاد الأوروبي، تراوحت النسبة من 41٪ في فرنسا إلى 70٪ في إستونيا، مما يشير إلى مدى انتشار مشكلة نقص المهارات.

اعلان

سجلت المملكة المتحدة أرقامًا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي في كلا المؤشرين.

لماذا يزداد نقص الموظفين والمهارات؟

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن نقص العمالة والمهارات آخذ في الازدياد في جميع الدول الأعضاء منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ويعزى هذا النقص بشكل أساسي إلى

التحولات الديموغرافية

الطلب على المهارات الجديدة المرتبطة بالتطورات التكنولوجية

التحديات المتعلقة بظروف العمل

توضح مارا ستيفان من ManpowerGroup أن الاستثمار في تحسين المهارات واعدادها والتركيز على تأهيل الأشخاص لوظائف الغد أصبح - وسيظل - أكثر أهمية ويجب أن يكون على رأس جدول أعمال كل شركة.

انخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي في سن العمل من 269 مليون في عام 2012 إلى 264 مليون في عام 2021. من المتوقع فقدان 35 مليون شخص إضافي بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير Business Europe الذي يتخذ من بروكسل مقراً له بعنوان "تحليل نقص العمالة والمهارات"، والذي يؤكد على أن التحديات مترابطة.

ووجد أن التوجيه غير الكافي لمناهج التعليم والتدريب بالنسبة لاحتياجات سوق العمل هو عنصر إضافي يؤدي إلى نقص العمال ذوي المهارات المناسبة.

اعلان

تغيرت منهجية استبيان نقص المواهب لعام 2022، حيث انتقلت من نهج قائم على الهاتف إلى نهج عبر الإنترنت. وأضافت ستيفان أنه في حين أن التغييرات المنهجية يمكن أن تؤثر على النتائج، "حدثت أكبر زيادة من 45٪ إلى 69٪ قبل تغيير المنهجية".