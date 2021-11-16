شاهد: الأمير البريطاني تشارلز وعقيلته يزوران موقع تعميد السيد المسيح في الأردن

زار الأمير البريطاني تشارلز وزوجته كاميلا الثلاثاء موقع المغطس الذي يُعتقد أن السيد المسيح قد تعمّد‭‭‭ ‬‬‬به على نهر الأردن، في بداية أولى جولاتهما الخارجية منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19.

وأثناء تجولهما في تلة النبي إيليا (إلياس)، رأى الزوجان حفريات حول النهر الموحل الضيق بالقرب من المكان الذي التقى فيه يوحنا المعمدان مع يسوع لأداء طقوس التطهير، حسب المعتقدات المسيحية، ثم غمسا أصابعهما في المياه.

ووصل تشارلز البالغ من العمر 73 عاما إلى الأردن بصحبة كاميلا صاحبة الـ 74 عاما في وقت سابق الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين يزور خلالها عددا من المواقع الأثرية ويجتمع مع ممثلي العقائد الدينية والمنظمات الإنسانية.

وتحدث العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي رحب مع الملكة رانيا بالضيوف، عن التوقيت الرمزي للزيارة إذ تحتفل المملكة الأردنية، التي ساعدتها بريطانيا في تشكيل تاريخها، بالذكرى المئوية لتأسيسها. كما أشاد الملك عبد الله بالأمير تشارلز لتأييده المستمر منذ عقود لقضايا البيئة.

وبعد الأردن ، سيزور الأمير تشارلز وزوجته مصر حيث من المقرر أن يلتقيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.