فيلا تاريخية للبيع في روما بنصف مليار يورو

هل تبحث عن مسكن فخم في روما ولديك فائض من المال نصف مليار يورو لتشتريه به؟ لا تكلف نفسك عناء البحث: هناك فيلا أورورا وهي عقار وجوهرة فنية معروضة للبيع في العاصمة الإيطالية.

العقار الذي تبلغ مساحته 2800 متر مربع شاملة حديقة غناء به جدارية السقف الوحيدة المعروفة من أعمال فنان الباروك مايكل أنجلو ميريسي.

والفيلا هي ما بقي من منتجع ريفي أقامه في القرن السادس عشر الكردينال فرانشيسكو ماريا ديل مونتي ثم بيع في وقت لاحق لملاكه الحاليين أسرة لودوفيسي وهم من النبلاء.

وستعرض الفيلا في المزاد يوم 18 يناير- كانون الثاني بسعر افتتاحي 471 مليون يورو (535 مليون دولار).