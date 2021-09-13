من سانت بطرسبرغ إلى موسكو.. هذه أهم المعالم السياحية التي لا يجب أن تفوتها في روسيا

غالبًا ما تُعتبر مدينة سانت بطرسبرغ "العاصمة الثقافية" لروسيا، وهي بلا شك مدينة رائعة سيكون من المفيد زيارة القصور وحدها أو المتاحف الكبرى أو القنوات الجميلة، وفي هذا العدد من بوست كارد ليورونيوز سنعرفك على أهم المعالم التي لا يجب أن تفوتها غذا ما قررت زيارة روسيا.

سانت بطرسبرغ أو "بيتر" كما يطلق عليها المسافرون إليها، هي نقطة انطلاق جيدة لاستكشاف بقية روسيا.

إنها واحدة من المدن الرئيسية المدرجة في طريق القلادة الفضية الشمالي الغربي، وغالبية السياح لا يفوتون فرصة زيارتها، وغالبا ما يتم إدراجها في جولات"غولدن رينغ" الكلاسيكية.

كلا المسارين متنوعان بما يكفي ليشملان وجهات مناسبة لكل موسم، لذا سواء كانت مناظر المدينة الشتوية أو المشمسة التي تفكر فيها، ستجدها في هذه المسارات.

سانت بطرسبرغ: قصور وحفلات

للتعرف على جوهر مدينة سانت بطرسبرغ، ابدأ بزيارة ساحة القصر الرائعة. هنا ستتمكن من القيام بجولة في وينتر بالاص التاريخي، بمظهره الخارجي المذهل باللون الأخضر والذهبي والأبيض وقاعاته المزخرفة بشكل خيالي.

يقع متحف الأرميتاج الضخم هنا أيضًا، ويضم واحدة من أعظم المجموعات الفنية في العالم، لذا خصص بعض الوقت للاستمتاع ببيكاسوس ورامبرانتس، ومنحوتة مايكل أنجلو، وساعة روتشيلد فابرجيه على شكل بيضة وغير ذلك الكثير. من الأماكن الأخرى التي يجب مشاهدتها في سانت بطرسبرغ كنيسة المخلص على الدم المراق، وهي كنيسة فخمة للغاية ذات خمس قباب على الطراز الأرثوذكسي الروسي الكلاسيكي. جرت محاولة اغتيال هنا للقيصر ألكسندر الثاني في عام 1881، ومن هنا جاء الاسم المثير.

للترفيه المسائي، تتوفر عروض أوبرا أوباليه في مسرح ماريانسكي، حيث يلتقى أعظم الراقصين والموسيقيين في روسيا على مر السنين.

وبالحديث عن الحياة الليلية فإن مدينة سان بطرسبرج تتميز خلال فصل الصيف بمهرجان "الليالي البيضاء"، حيث تضاء المدينة على مدار الساعة ليلا ، وهناك مهرجانات وحفلات موسيقية في الهواء الطلق.

مرورا بموسكو...

من السهل جدًا الجمع بين زيارة سانت بطرسبرغ ورحلة إلى موسكو، حيث يستغرق قطار"ساب سان" عالي السرعة أقل من أربع ساعات.

بمجرد وصولك إلى العاصمة، لن تجد نهاية للمعالم الشهيرة للاختيار من بينها.

لا تُنسى الكرملين والساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل - إذا كنت في روسيا بين أبريل وأكتوبر، فحاول زيارة الكرملين في منتصف النهار لمشاهدة التغيير الحراس في عرض احتفالي وسط القلعة.

بعد كل مشاهدة المعالم السياحية، تعد زيارة "سندوني بانيا" الشهير هي الطريقة المثلى للاسترخاء والاستجمام، خاصة خلال الأشهر الباردة.

هذا الحمام العام التاريخي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1808 هو أفضل مكان في موسكو لتجربة جلسة في غرفة بخار ساخنة يتبعها مساج الفينيك التقليدي، حيث تُستخدم الأغصان المورقة لتحفيز الدورة الدموية.

كاتدرائية القديس باسيل ، موسكو Image by opsa from Pixabay

روسيا التاريخ

يمكن اكتشاف وجه آخر لموسكو من خلال جولة الخاتم الذهبي لمشاهدة مدن العصور الوسطى الجميلة شمال شرق موسكو.

يشمل طريق الخاتم الذهبي سيرجيف بوساد، وبريسلافل-زالسكي، وروستوف فيليكي، وياروسلافل، وكوستروما، وإيفانوفو، وسوزدال، وفلاديمير.

يعد اتباع المسار، أو مجرد اختيار بضع محطات توقف فيها فرصة لتجربة الحياة الريفية الروسية عن قرب، من الأنهار المتعرجة والحقول المليئة بالزهور إلى الكنائس المحفوظة بشكل رائع والفن الشعبي.

من يونيو إلى أغسطس أفضل الشهور لدرجات حرارة لطيفة مثالية للتجول في الخارج. سوزدال هي واحدة من محطات الخاتم الذهبي المفضلة.

وتمتلئ هذه المدينة الخلابة بالكنائس والأديرة الجميلة، وغالبا ما تسمع رنين أجراسها أثناء استكشافك للشوارع.

ياروسلافل هو خيار آخر رائع ويعود تاريخ أقدم مدينة فيطريق الخاتم الذهبي إلى عام 1010 وهي مليئة بالمنازل التجارية القديمة الكبرى والقباب البصلية للكنائس الأرثوذكسية الروسية، بينما يضفي نهرا الفولغا وكوتروسول اللذان يمران عبر المدينة أجواءً جميلة.

لا تفوت فرصة زيارة متحف الفن بالمدينة والذي يعرض ثروة من الفن الروسي في القرن 18 و 20.

العمارة الخشبية في كاريليا Image by VViktor from Pixabay

طريق القلادة الفضية: ثقافة وحرف

يقدم طريق القلادة الفضية للزائرين في الشمال الغربي من البلاد 11 منطقة ومدينة رئيسية من بينها سان بطرسبرغ. وطريق كاريليا هو أحد معالم الموجود في جزيرة كيجي هي مشهد فريد من نوعه، في حين أن البحيرات والغابات التي لا نهاية لها جاهزة للمغامرات في الهواء الطلق.

سيجد أي شخص مهتم بالفنون والحرف التقليدية الكثير من الامور المثيرة للاهتمام بفولوغدا، اوالتي تشتهر بادوات مصنوعة يدويًا بالإضافة إلى نحت الخشب و المينا. تعد المدينة وجهة شتوية رائعة حيث أنها معتدلة ومثلجة والشوارع مزينة بالأضواء.