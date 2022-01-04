الإعلان عن إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا

قال القصر الملكي في بيان يوم الثلاثاء إن الاختبارات أثبتت إصابة ملك السويد كارل غوستاف والملكة سيلفيا بكوفيد-19.

وأضاف "الملك والملكة اللذان تلقيا تطعيما كاملا من ثلاث جرعات ظهرت عليهما أعراض طفيفة وهما بصحة جيدة في ظل هذه الظروف".

وقال القصر إن الملك (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي وإن العمل جار لتتبع من كان على اتصال بهما.

جاء الإعلان في الوقت الذي سجلت فيه السويد رقماً قياسياً يومياً جديداً لحالات COVID-19 وسط الموجة الرابعة من انتشار الفيروس إبان ظهور متغير أوميكرون شديد العدوى.

وأظهرت بيانات وكالة الصحة السويدية اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 11,507 إصابة في 30 ديسمبر - كانون الأول.