لطيفة التونسية تحيي اليوم الوطني لبلادها في إكسبو دبي دون موسيقيين بسبب كورونا

تعرضت المطربة التونسية لطيفة لموقف صعب، عندما اضطرت إلى إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، دون فرقتها الموسيقية بسبب جائحة فيروس كورونا.

فقبل ساعات من بدء الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء في قاعة اليوبيل بمدينة دبي، أظهرت نتائج الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربة التونسية وبعض الموسيقيين بالفيروس.

وقالت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح: "من سوء الحظ أن المايسترو الكبير الذي نوجه له تحية حارة ، محمد الأسود، مصاب بكورونا للأسف اليوم، وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها في الفندق".

وأضافت لطيفة: "نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله كانت نتيجة الاختبار الذي أجريته سلبيا، وقلت ينبغي أن نأتي لجمهوري الغالي الذي أتى من كل بقعة".

استهلت لطيفة حفلها بأغنية (الحومة العربي) التي غنتها بطريقة "بلاي باك" أو الاستعانة بالتسجيل الصوتي، وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.

وقدمت بعد ذلك مجموعة صغيرة من أغانيها بطريقة "بلاي باك" أيضا، منها (بالعربي) و(خليني) و(ما تروحش بعيد) إضافة إلى أغنية (أهيم بتونس الخضراء).

وكتبت بعد انتهاء الحفل على حسابها في تويتر: "كان موقفا صعبا جدا ولكن تقديرا لبلادي ولجمهوري غنيت، وحبكم هو الذي يقويني".

وانطلق إكسبو دبي في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2021 ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مارس آذار 2022.