البنك المركزي: ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر

قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول من 40.909 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

هذا وقبل شهر أعلن البنك المركزي أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع بشكل طفيف إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر /تشرين الثاني من 40.849 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويرتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر منذ يونيو/ حزيران 2020 بعد انخفاضه إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة مثل دلتا وأوميكرون.