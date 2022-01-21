فيديو: وفاة مغنى الروك الأمريكي ميت لوف عن عمر يناهز 74 عاماً

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

توفيّ نجم الروك الأمريكي ميت لوف الذي كان ألبومه Bat Out of Hell أحد الأسطوانات الأكثر مبيعاً على الإطلاق، عن عمر يناهز 74 عاماً.

وجاء في منشور على فيسبوك "بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا".

وأشار إلى أن "ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية "رغيف اللحم" في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية.

واكتسب الراحل مكانته في سبعينات القرن الفائت بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحاً عالمياً عام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة.

وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية عام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة "غرامي"، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأمريكية بمثابة جوائز الأوسكار.

وبلغ مجموعات ألبوماته المباعة أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عاماً.

كذلك خاص ميت لوف المولود في تكساس (واسمه الحقيقي مارفن لي أداي) غمار السينما، ومن الأعمال التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show عام 1975 وFight Club لديفيد فينتشر عام 1999.

وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية أصاب أبرزها حباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية عام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعاً بذلك حدًا للشائعات المتعلقة باعتزاله الغناء.

وأصيب عام 2016 بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقاً على خشبة المسرح في لندن عام 2003 وفي بيتسبرغ عام 2011.