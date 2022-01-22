هل بدأت صناعة الموسيقى الحية في التعافي من جائحة كوفيد-19؟

عاد مغني الروك البريطاني إلتون جون إلى المسرح الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين كما تستعد أسماء كبيرة في عالم الغناء والموسيقى من بينها المغنية الأمريكية بيلي إيليش والمغني الكندي جاستن بيبر للقيام بجولات حول العالم.

ولكن مع استعداد صناعة الموسيقى الحية للتعافي من كوفيد-19 هذا العام أعلنت المغنية البريطانية أديل الحائزة على جائزة غرامي 15 مرة باكية أن الجائحة أجبرتها في اللحظة الأخيرة على تأجيل حفلاتها المرتقبة في فندق سيزار بالاس في لاس فيغاس.

وأكد هذا الإعلان المفاجئ هشاشة تعافي الموسيقى الحية من الجائحة المستمرة كما خيب آمال آلاف المعجبين، الذين اشتروا تذاكر باهظة الثمن لعروض بيعت بالكامل وكان من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة. وقالت أديل إن كوفيد-19 أصاب نصف طاقمها وتسبب في تأجيل حفلات.

وألغت فرقة الهيب هوب الأمريكية "فوغيس" يوم الجمعة جولة بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها قائلة إن "استمرار جائحة كوفيد جعل ظروف الرحلات صعبة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر أرجأ المغني الأمريكي بيلي جويل حفلا في يناير كانون الثاني في ماديسون سكوير غاردن حتى أغسطس-آب. وألغى المغني الكندي ذا ويكند الحفلات في أوائل عام 2022 لكنه يعتزم إقامة حفلات جديدة خلال الصيف.

وقال جيم أسود نائب رئيس تحرير شؤون الموسيقى في "فاريتي": "إنه مهم فعلا لفيغاس... لقد تضررت فيغاس أكثر من معظم المدن ببساطة بسبب طبيعة صناعتها وأعمالها". وأكد أسود إن "الناس يتوخون الحذر. ما زلنا غير متأكدين إلى متى سيستمر هذا أو ما الذي قد يحدث بعد ذلك. وأضاف: "لكن الجولات ما زالت مستمرة ... هناك أخبار سيئة ولكن هناك أخبار جيدة أيضا."

فقد استأنف مغني الروك البريطاني جون يوم الأربعاء جولته الوداعية التي بدأت في عام 2018 بحفل موسيقي في نيو أورليانز. ومن المقرر أن تبدأ إيليش جولة حول العالم في الثالث من فبراير-شباط وبيبر في 18 فبراير-شباط.