شاهد: برج إيفل يضيء بلوني علم أوكرانيا تضامنا مع شعبها بعد هجوم روسيا

أضاء برج إيفل يوم الجمعة بلوني علم أوكرانيا الأزرق والأصفر بطلب من آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس ومرشحة الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد ستة أسابيع. وقالت إيدالغو "يُضاء البرج بألوان العلم الأوكراني لثلاث ليال دعما للشعب الأوكراني في اعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".

وكانت هيدالغو قد حضرت تجمعا في باريس الخميس للاحتجاج على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا. ونددت هيدالغو على تويتر بالهجوم واعتبرته "عملا إجراميا غير مبرر".

وكثيرا ما تُغير ألوان برج إيفل الذي عادة ما يتلألأ بأنوار بيضاء على رأس الساعة، في مناسبات ذات أهمية مثلا بألوان العلم الفرنسي، الأزرق والأبيض والأحمر.

نددت الحكومة الفرنسية بالغزو الروسي لأوكرانيا، والذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لدرئه بمساع دبلوماسية حثيثة. واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برغبته في "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول" ضمن مساعيه إعادة بناء "إمبراطورية" روسية.

وقصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ يوم الجمعة، ولجأت أسر إلى المخابئ، وطلبت السلطات من السكان إعداد القنابل الحارقة للدفاع عن عاصمة بلادهم بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وإقامة السلام.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيسين الأمريكي جو بايدين والروسي بوتين سعيا إلى خفض التوتر وحل الأزمة الأوكرانية.