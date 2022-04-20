شاهد: نجم الراب باد باني يرى نسختين من نفسه في متحف مدام توسو لتماثيل الشمع

التقى نجم الراب الأمريكي اللاتيني باد باني بنسختين من نفسه وجها لوجه في متحف مدام توسو لتماثيل الشمع في نيويورك.

ووصف النجم الحائز على جائزة غرامي مرتين الأمر بأنه غريب وقال يوم الثلاثاء "كنت دائما أحب شكلي كما هو، لكن هذه رؤية أقرب حتى إلى نفسي". ويرتدي التمثالان ملابس يعتبرها بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو المعروف باسم الشهرة باد باني من أيقونات تاريخه الفني.

وسيظهر تمثال باد باني في متحف نيويورك بالحلة الفضية التي ارتداها الفنان في عرض سوبر باول في عام 2020.

وقال المغني "هذه حلة سوبر باول وهي تمثل شيئا خاصا جدا بالنسبة لي". وسيظهر التمثال الآخر في متحف أورلاندو في فلوريدا بحلة سوداء.

وتبرع باد باني بهذه الملابس.