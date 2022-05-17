زيلينسكي يفاجئ الحضور في افتتاح مهرجان كان السينمائي ويقول إن الديكتاتور سيُهزم

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاباً مفاجئاً عبر الفيديو خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الثلاثاء.

وتوجّه إلى الجمهور قائلا "في النهاية، ستزول الكراهية ويموت الطغاة".

وكان يشير إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية بما فيها فيلم تشارلي تشابلن "الديكتاتور العظيم" الذي كان بمثابة هجاء ساخر لأدولف هتلر والنازية.

وأضاف زيلينسكي "نحتاج إلى تشابلن جديد ليثبت اليوم أن السينما ليست صامتة".

وتابع "هل ستبقى السينما صامتة أم سترفع الصوت؟ هل يمكن أن تبقى السينما خارج كل ما يحصل؟ سنواصل القتال ليس لدينا خيار آخر. أنا مقتنع بأن 'الديكتاتور' سيهزم".

ولقي خطابه ترحيبا حارا من الحشود التي كانت حاضرة في قصر المهرجانات في جنوب فرنسا.