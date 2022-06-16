الممثل كيفن سبيسي ينفي تهم الاعتداء الجنسي بعد مثوله أمام محكمة بريطانية

قال محامي الممثل كيفن سبيسي الحائز على جائزة الأوسكار، إن موكله ينفي "بشكل قاطع" تهم الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد مثوله أمام محكمة بريطانية يوم الخميس لمواجهة التهم التي تعود إلى حوالي 20 عاما.

وسبيسي متهم بارتكاب أربع وقائع اعتداء جنسي باللمس، وتهمة إضافية أشد بإجبار شخص على ممارسة الجنس دون رضاه. ووصل سبيسي، الذي كان يضع نظارة ويرتدي سترة باللون الأزرق الفاتح، مع فريقه القانوني لحضور الجلسة الأولى أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن.

وتقول الشرطة إن الاعتداءات المتهم بها سبيسي وقعت بين مارس آذار عام 2005 وأبريل نيسان عام 2013، وإن أربعة منها وقعت في لندن وواحدا في جلوسترشاير بغرب إنجلترا. واستهدفت الاعتداءات رجلا في الأربعينيات من عمره الآن، ورجلين في الثلاثينيات من العمر حاليا.

كان سبيسي في مرحلة ما من كبار نجوم هوليوود، لكنه توارى عن الأنظار إلى حد بعيد منذ اتهامه بسوء السلوك الجنسي قبل نحو خمسة أعوام.

وفاز الممثل البالغ من العمر 62 عاما بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم (أمريكان بيوتي) "جمال أمريكي"، وأفضل ممثل مساعد عن فيلم (ذا يوجوال ساسبيكتس) "المشتبه بهم المعتادون".

واستُبعد من المشاركة في المسلسل التلفزيوني (هاوس أوف كاردز) "بيت البطاقات"، كما استُبعد من فيلم (أول ذا موني إن ذا وورلد) "كل أموال العالم" بعد ظهور اتهامات سوء السلوك الجنسي.

وسيواجه سبيسي في حالة إدانته بالاعتداء الجنسي عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة غير محددة، بينما تبلغ العقوبة القصوى للتهمة الأخرى السجن مدى الحياة.