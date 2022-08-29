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أخبار ثقافية

تايلور سويفت تحصد أكبر جائزة في حفل الأغاني المصورة وتعلن عن ألبوم جديد

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المغنية الأمريكية تايلور سويفت.
المغنية الأمريكية تايلور سويفت.   -   حقوق النشر  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

فازت تايلور سويفت بأكبر جوائز الحفل السنوي لتوزيع جوائز إم.تي.في للأغاني المصورة يوم الأحد.

حصدت تايلور الجائزة عن نسخة جديدة أشبه بفيلم قصير مدته عشر دقائق من أغنيتها "أول تو ويل" الصادرة في عام 2012 والتي تحكي قصة انفصال بين حبيبين. وأعلنت بشكل مفاجئ عن اعتزامها إصدار ألبوم جديد في أكتوبر تشرين الأول.

وجهت المغنية الشكر للمعجبين من على المسرح في مركز برودنشيال في نيوجيرزي لدى تسلمها الجائزة. وتعد أغنية أول تو ويل واحدة من الأغاني الناجحة السابقة التي أعادت سويفت تسجيلها بعد خلاف مع شركة التسجيلات السابقة.

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وقالت سويفت "لم نكن لنتمكن من صنع هذا الفيلم القصير ما لم يكن من أجلكم" في إشارة إلى المعجبين. وبعد ذلك أعلنت عن أنها ستصدر ألبومها القادم في 21 أكتوبر- تشرين الأول.

المصادر الإضافية • رويترز