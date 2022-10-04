شاهد: بفستان رُشّ على جسدها مباشرة .. بيلا حديد تذهل الحاضرين في أسبوع الموضة في باريس

وأنت تتابع ظهور عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد في عرض لدار " كوبرني" في أسبوع الموضة في باريس، من الصعب أن تتوقع أن فستانها الذي يحمل الكثير من التفاصيل صنع من الرذاذ بدل القماش، إلا أن هذا ما حدث فعلا.

ظهرت بيلا حديد، العارضة العالمية من أصول فلسطينية على منصة العرض وهي شبه عارية، قبل أن ترتدي فستانها الذي رشّ مباشرة على جسدها أمام عيون جميع من حضرواخلال دقائق معدودات وفي عرض فريد من نوعه.

وفي مقطع مصور نشرته علامة "كوبيرني" عبر إنستغرام يظهر مانيل توريس، مؤسس شركة "فابريكان" البريطانية ومخترع الفستان وهو يقوم مباشرة بخلقه، وكيف تحول الرذاذ خلال ثوان إلى خامة قماش كست جسد حديد.

وأرفقت "كوبيرني" مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: "شكرًا لك بيلا حديد على هذه اللحظة السحرية التي ستبقى محفورة في أذهاننا وقلوبنا دائما، نحن فخورون جدًا بما صنعناه معًا، ولم يكن ليتحقّق دون مانيل توريس، وموهبته".

بدورها، نشرت حديد عبر حسابها الرسمي صور عدة، لاقت ترحيبا واسعا من قبل عشاق الموضة.

وذكر موقع "ديلي نيوز" الأمريكي، أن توريس ابتكر هذه البخاخ وحصل على براءة اختراعه قبل عامين.

وخلق توريس وطور هذه المادة التي تجف فورًا عند لمس أي سطح واستخدمها لخلق تصاميم مميزة وبألوان مختلفة ونجح في إضفاء مفهوم جديد في عالم الموضة.

والمدهش أنه بعد صنع هذه الملابس يمكنك خلعها وغسلها وارتداءها مرة أخرى.