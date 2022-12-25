عرضان للإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في الأردن

نظم نادي عمان للكوميديا بالعاصمة الأردنية عرضين ساخرين أحياهما الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف تحت عنوان (ليلة مع باسم).

أُقيمت الليلة الأولى يوم الخميس (22 ديسمبر كانون الأول) والثانية يوم الجمعة (23 ديسمبر كانون الأول)، وعمَت البهجة جمهور الحاضرين وهم يشاهدون ويستمعون ليوسف، وهو أصلا طبيب وجراح، وهو يلقي نكاتا عن الفحش والأخلاق المجتمعية التقليدية.

وشارك باسم يوسف في الحفلين فنانون ساخرون آخرون.

ومن بين ما قال باسم يوسف على مسرح قصر الثقافة بعمان "أنتوا عارفين لما حد يطلع ع المسرح ويتقمص روح الفنان هاني شاكر، يقولك باحبوكوا كلكوا. طبعا أنا لو في مكانكم حسأل: كلنا.. أنت تعرفنا يا ابني؟ هل أنا بكذب عليكم لو قلت لكم إن أنا بحبكوا كلكوا؟ لا أنا مش ممكن أكذب عليكو أبدا. بس أنا بأ... (كلمة قبيحة). فيه مشكلة في الألفاظ".

وبدأ يوسف، الذي أُطلق عليه اسم "جون ستيوارت مصر"، عرضا كوميديا ساخرا على موقع يوتيوب بعنوان "البرنامج" بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في عام 2011.

واكتسب برنامجه شعبية وظهر لاحقا في عدد من القنوات المصرية حيث انتقد الحكام العسكريين للبلاد ثم أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي.

وقال على المسرح أيضا بينما ردد الجمهور وراءه "إحنا جمهور قبيح" ثم أضاف قائلا: أهلا بكم في ليلة مع باسم يوسف.

وأردف على المسرح أيضا "ارفع رأسك فوق. ارفع رأسك يا أخي فقد ولى زمن الفضيلة، كفاية... (لفظ قبيح) بقه، ننبسط بقى، مش كده زي حتى الشاعر ما بيقولك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، طب ما تذهب، في ستين داهية ما تذهب، هي الأخلاق حتذلنا.. أخلاق.. أخلاق.... (ألفاظ نابية)".

وعن مصدر ما يقدمه للجمهور من سخرية قال باسم يوسف لتلفزيون رويترز "...أفكار عن المجتمع، أفكار عن السياسة، أفكار عن حياتي الشخصية نفسها. فهي بتبقى تجربة مختلفة بشارك فيها الناس عن حكايات شخصية بالنسبة لي والحاجات اللي أنا مريت بيها سواء كدكتور أو كمقدم البرنامج".

وأضاف "فيه محاولات، وهو الناس بتحاول على قد ما تقدر طبعا والظروف ساعات بتساعد وساعات لأ، فدي بتبقى ساعات صعبة، بس الناس بتعافر (تجتهد) وتحاول أهه.. أتمنى يبقى فيه أكتر كوميديا ساخرة في الوطن العربي، أتمنى ده لأن دي حاجة صحية جدا".

ومُنع باسم يوسف من تقديم برنامجه مرتين بعد الإطاحة بمرسي في 2013 وغادر مصر لاحقا إلى الولايات المتحدة.

وقال معين مسعود، منظم حفلي باسم يوسف، في الأردن "وإحنا بالأردن يعني شوية حرية التعبير عندنا أفضل من بلاد تانية أكيد، عشان هيك إحنا شوية السياسة الساخرة عندنا بالنسبة أسهل، إحنا عارفين، كل شخص بيعرف حدوده في البلد، إحنا عارفين حدودنا وأي كوميديا بتشتغل كوميديا ساخرة عارف حدوده، عشان هيك الكوميديا الساخرة في الأردن عم تطور ولكن بطيئة".