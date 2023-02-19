الأمريكي أوستن بتلر يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا السينمائي البريطاني

حصد الأمريكي أوستن بتلر جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا السينمائي البريطاني، اليوم الأحد، عن دوره في فيلم السيرة الذاتية "إلفيس" الذي يدور حول أسطورة موسيقى الروك أند رول. وتعد جوائز البافتا أحد أكبر الجوائز في عالم السينما.

ولاقى الفيلم الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان ("ذي غرايت غاتسبي" و "مولان روج") نجاحاً كبيراً عند عرضه في دور السينما.

وكان الخبير ديفيد غروس قد قال سابقاً إن اختيار النجم الصاعد أوستن بتلر لتأدية شخصية إلفيس بريسلي إلى جانب مشاركة النجم توم هانكس بدور مدير أعمال بريسلي السيئ السمعة الكولونيل توم، شكل رهاناً محفوفاً بالمخاطر، لكن الفيلم لقي استحساناً واسعاً بين صفوف النقاد والجمهور على السواء.