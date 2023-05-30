شاهد: ترقبًا لزفاف ولي العهد.. حفل في الأردن يحييه النجم تامر حسني ومغنون آخرون

بقلم: يورنيوز

يُعقد يوم الخميس قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على خطيبته السعودية رجوة آل سيف. وبهذه المناسبة، أقيم في عمّان حفل غنائي شارك فيه عدد من المطربين الأردنيين والعرب.

بدأ الأردنيون بالاحتفال تزامنًا مع زفاف ولي عهد بلادهم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي سيقام في العاصمة عمان يوم الخميس الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

وسيعقد الأمير الأردني قرانه على رجوة آل سيف التي خطبها في العاصمة السعودية الرياض في آب/ أغسطس الماضي.

واحتفالًا بالمناسبة، أقيم في ملعب عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية حفل غنائي حضره عدة نجوم أردنيون وعرب، من بينهم النجم المصري تامر حسني وديانا كرزون وزين عوض.

وحسب تقدير المنظمين، فقد حضر الحفل حوالي ثلاثة آلاف مشاهد.

الحسين هو أكبر أبناء ملك الأردن، وخطيبته رجوة هي مهندسة معمارية سعودية. وسيحضر حفل زفافهما شخصيات من جميع العالم، من بينها جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي.