سبوتيفاي تستغني عن مئتي وظيفة في مجال المدونات الصوتية

بقلم: يورونيوز

أشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان إلى أنها اتخذت "القرار الصعب، لكن "الضروري" بالاستغناء عن حوالى مائتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست.

أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية الرائدة عالمياً في مجال المحتويات الصوتية الاستغناء عن مائتي وظيفة في أنشطتها في مجال المدونات الصوتية "بودكاست"، ما يوازي 2 في المائة من إجمالي موظفيها.

وبعد أقل من ستة أشهر على حملة صرف أولى استغنت بموجبها عن 600 وظيفة، أوضحت المنصة أنها بدات "المرحلة الأولى" من "استراتيجية البودكاست"، بعد استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة.

وأشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان إلى أنها اتخذت "القرار الصعب، لكن "الضروري" بالاستغناء عن حوالى مائتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست.

وقد استثمرت سبوتيفاي، الرائدة عالمياً في قطاع البث التدفقي للمحتويات الصوتية، مئات ملايين الدولارات في مجال البودكاست في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتصدر هذا القطاع في العالم.

غير أن القطاع لا يحقق الربحية المطلوبة للشركات، وفق محللين.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أعلنت سبوتيفاي الاستغناء عن 6 في المائة من موظفيها لتقليص تكاليفها.

وأقر رئيس الشركة دانيال إك حينها بأنه اعتمد سياسة طموحة للغاية "من خلال الاستثمار بخطى أسرع من النمو في إيرادات" المجموعة.

وتتكبد سبوتيفاي خسائر منذ سنوات، رغم الازدياد الكبير في عدد مشتركيها وتقدمها على منافسيها، من بينهم "آبل ميوزيك".

وفي نهاية الربع الأول، بلغت سبوتيفاي مستوى قياسياً جديداً عند 515 مليون مستخدم نشط، بارتفاع نسبته 22 في المائة خلال عام.