شاهد: الاحتفاء بمرور عشرين عاماُ على مبادرة رولكس "المرشد والمسترشد للفنون"

تطور برنامج رولكس الإرشادي إلى حوار مكثف بين فنانين من مختلف الأجيال والثقافات والفنون، وعزز نقل التراث الفني من جيل إلى آخر.

تحتفل رولكس بالذكرى الـ 20 للإرشاد: مبادرة "المرشد والمسترشد". أقيم الحدث في أثينا في الفترة من 26 إلى 28 آيار/مايو، بمشاركة العديد من التخصصات (الموسيقى والمسرح والرقص والأفلام والفنون البصرية والأدب والعمارة).

في هذا العدد من برنامج "موزيكا"، ركزنا على الموسيقى والرقص.

عادة، يعمل المرشد والمسترشد معاً لمدة عامين. بعد ذلك يصبحون زملاء، وغالباً ما يبقون على اتصال بعد مرور سنوات على انتهاء الفترة الإرشاد.

لأكثر من 20 عاماً، تطور برنامج رولكس الإرشادي ليصبح مجتمعاً استثنائياً من الفنانين الذين يحتضنون أجيالاً من مختلف الثقافات والتخصصات. وبشكل أكثر تحديداً، منذ بداياته.

تم ترشيح 1350 فناناً محترفًاً من الشباب من 120 دولة للمشاركة في هذه المبادرة، ومن ثم، لفت انتباه الخبراء في مجالاتهم. قام ما مجموعه 300 شخصية مؤثرة في الفنون بترشيح فنانين شباب واختيار المتأهلين للتصفيات النهائية، وعمل 145 من كبار الفنانين والقادة المبدعين كمستشارين للبرنامج.

خوديا توريه (يسار) وباوتشي ساساكي طالبتا ماجستير يورونيوز

حتى الآن، عنل 63 فناناً كمرشدين، واختاروا 63 تحت حماية 41 دولة. تعتبر رولكس أن تطوير هذا المجتمع الإبداعي العالمي، هو أحد أكبر إنجازات البرنامج.

يُظهر الإرث المتطور لمبادرة رولكس "المرشد والمسترشد للفنون"، التزام الشركة المستمر بنقل المعرفة التي تصمد أمام اختبار الزمن.

نقل المعرفة والتفاعل مع مرشديهم بعد وقتهم الرسمي، وفي بعض الحالات يتعاونون في مشاريع فنية ويشكلون صداقات دائمة، يتعاون العديد من المتابعين مع أولئك الذين ينتمون إلى تخصصات أخرى في البرنامج، ويتم تحفيزهم من قبل أقرانهم في الفنون المختلفة.

تحفيز المتدربين السابقين الذين قاموا بتوجيه الفنانين الأصغر سناً، مثال آخر على نقل المعرفة التي تعتبر مفتاحاً للبرنامج.

300 شخصية فنية

على مر السنين، شاركت 300 شخصية من عالم الفن، من بينها، سبايك لي ومارغريت أتوود ومارتن سكورسيزي وفيليب غلاس وجيلبرتو جيل وجيسي نورمان.

يتبع المتعلمون معلميهم في جميع أنحاء العالم، يتعلمون ويشاهدون ويكتسبون نظرة ثاقبة على حرفتهم. بتعبير أدق، منذ البداية ، تم ترشيح 1350 فناناً محترفاً شاباً من 120 دولة للمشاركة، ليتم توجيههم من بعده إلى خبراء في المهنة.

بالإضافة إلى التفاعل مع مرشديهم بعد وقتهم الرسمي معاً، في بعض الحالات يتعاونون في مشاريع فنية تساعد على تشكيل صداقات مدى الحياة، يتعاون العديد من المتابعين مع أولئك الموجودين في تخصصات أخرى في البرنامج، ويتم تحديهم من قبل أقرانهم في مجالات فنية مختلفة.

تبادل الثقافات

من بين الفنانين الذين قدموا عروضهم في أثينا، الفنانة اليابانية-البيروفية باوتشي ساساكي التي كانت في 2016-2017 تلميذة الملحن فيليب غلاس، أحد أشهر الموسيقيين في القرن العشرين وأحد أكبر دعاة التقليلية.

"أعتقد أن الشيء الجميل في وجود مرشد هو أنك تبدأ في تطوير نوع من الثقة في صوتك، تقول ساساكي. يساعدك المرشد الحقيقي على منحك تلك الثقة وفي العثور على ما تريد التعبير عنه". فكرة المهرجان هي أيضاً أن تشمل الفنانين المحليين: في أثينا تعاونت باوتشي مع 30 عضوًا من الجوقة اليونانية المشهورة. "لقد كانت عملية ممتعة، كما تقول الفنانة. "كانت الفتيات متحمسات وبذلن كل طاقاتهن في المشروع. لقد كانت تجربة استمتعت بها حقًا".

كانت مساهمة باوتشي ساساكي في المهرجان هي الأولى. الأوبرا مستوحاة من برنامج أرتيمس التابع لناسا. مهمة فضائية ستهبط فيها أولُ امرأةٍ إلى سطح القمر هذا العقد.

قدمت راقصة الهيب هوب ومصممة الرقصات السنغالية خوديا توريه آخر أعمالها في المهرجان" Óró"، وهو مشروع فني واجتماعي طموح تم إنشاؤه من خلال التبادل بين الشباب من مختلف البلدان ومن سياقات اجتماعية متعددة. وأشادت بأداء خوديا في أثينا، المرشدة كريستال بايت، واحدة من أشهر مصممي الرقصات في العالم.

تقول: "أعتقد أن الإرشاد يجب أن يكون محادثة. إنه تبادل بين شخصين. أعتقد أن روحه تكون أفضل عندما يشعر كلانا بأننا سنتعلم شيئًا وكلانا لديه شيء نتعلمه. هذه هي تجربتي مع خوديا. إنها فرصة رائعة بالنسبة لي لتعلم شيء ما ".

جيلبرتو جيل ودينا الوديدي يورونيوز

من بين الموسيقيين الذين شاركوا في البرنامج جيلبرتو جيل. نشأت الفنانة المصرية دينا الوديدي من عالم موسيقي مختلف تماماً. عندما التقيا، ذكّرته بنفسه في بداية حياته المهنية. "الموهبة كانت موجودة، والموسيقى أيضًا، يتذكر جيل. كان التواجد معاً، وقضاء بعض الوقت مع الفرقة، تجربة جديدة بالنسبة لها وتوقعت منها استيعاب هذه التجربة. أعتقد أنها فعلت ذلك ".

"لقد كان رائعاً، تؤكد الوديدي. البرنامج يتطلب منك متابعة مرشدك. كنت محظوظة لأن مرشديكان دائماً في جولة، لذلك كان علي أن أتبعه في كل مكان. لقد استمتعنا كثيرا".