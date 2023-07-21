شاهد: وجه آخر للفن.. فعاليات الرسم على الجسد العاري تنطلق في نيويورك

بقلم: يورونيوز مع AP

على الرغم من مضايقات الشرطة، استمر غولوب وزملاؤه الفنانون في الظهور علنا من أجل الرسم على الأجساد، لتأكيد حقيقة "قانونية" ما يقومون به.

يوم الأحد، سيظهر أكثر من 50 شخصًا أجسادهم من جميع الأشكال والأحجام والأجناس والأعراق والأعمار في الأماكن العامة، للاحتفال باليوم العاشر والأخير لطلاء الجسد في مدينة نيويورك.

موضوع هذا العام هو "صوت الفنان". يتم تشجيع الرسامين على مشاركة رؤيتهم الفريدة للعالم.

أعلن المنظم آندي غولوب أن حدث هذا العام سيكون الأخير، ويقول إن الوقت قد حان "للمضي قدمًا وتصفية تلك اللوحة".

على مر السنوات الماضية، أقيم يوم الرسم على الجسم في مانهاتن وكولومبوس سيركل وتايمز سكوير.

على الرغم من مضايقات الشرطة، استمر غولوب وزملاؤه الفنانون في الظهور علنا من أجل الرسم على الأجساد، لتأكيد حقيقة "قانونية" ما يقومون به.

يتذكر غولوب إحدى المرات في عام 2011 قائلا: "تم اعتقالنا أنا وعارضين، قضينا 24 ساعة في السجن. لكن كان ذلك قانونيًا وبالتالي تم إسقاط التهم عنا".

يقول غولوب كذلك: "الكثير من الأشخاص تأثروا حقًا بشكل إيجابي، هم في الغالب عارضات أزياء ولكن أيضًا فنانون. لقد كانت مجرد تجربة إيجابية للاحتفال بالحرية وإظهار العالم مثل ما هو عليه".

بعد أربع ساعات من الرسم بشكل مباشر على الجسد، يسير المشاركون في شوارع قرية غرينتش ويلتقطون صورة في واشنطن سكوير بارك ويستقلون حافلة ذات طابقين فوق جسر مانهاتن ويُنهون اليوم بإقامة حفلة في بروكلين.

يجب أن تكون أعمار جميع المشاركين والرسامين 18 عامًا أو أكثر.