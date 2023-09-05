شاهد: كلاب تنبح على ألحان موزارت وسط أوركسترا دنماركية

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

على مسرح الأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى في كوبنهاغن، يؤدّي توربن بيترسن حركات بيديه مشابهة لتلك التي يقوم بها قائد فرقة موسيقية، ليحثّ كلبه "سوفوس" البالغ ثماني سنوات، على النباح.

ويُصدر "سوفوس" مع كلبين آخرين تلقّيا تدريبات مكثّفة هما "كوكي" و"سيكا"، نباحاً في الوقت المناسب مع أوركسترا الحجرة الدنماركية ضمن عرض نادر مرتقب الأحد لمقطوعة "هانتينغ سيمفوني" القصيرة لليوبولد موزار، والد فولفغانغ أماديوس موزار.

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ونادراً ما تُعزَف هذه المقطوعة في ظل وجود كلاب على خشبة المسرح، لأنّ الفرق الموسيقية عادةً ما تُفضّل الاستعانة بنُباح مُسجّل.

وكانت الكلاب الثلاثة قد اختيرت نتيجة اختبار أُجري الربيع الفائت لمهاراتها في النباح، وخضعت لتدريبات مع أصحابها الذين لم يبخلوا عليها بأي طعام تحبّه، كي تنبح بالتزامن مع الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.

ويقول رئيس الأوركسترا أندرياس فيتو، في حديث إلى وكالة فرانس برس خلال جلسة تدريبية للعرض المرتقب الأحد "إنّ المقطوعة الموسيقية تتضمن ثلاثة أقسام، وفي القسم الأخير نسمع أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية ثم تبدأ الكلاب بالنباح".

ولم تُبدِ الأوركسترا الدنماركية أي تردد في ما خص استخدام الكلاب على المسرح.

ويقول فيتو إنّ "قائدنا الرئيسي آدم فيشر كان يتمنّى منذ سنوات أن تتم الاستعانة بالكلاب في عزف هذه المقطوعة تحديداً، لأنّه سيكون قادراً بذلك على إضافة هذا العنصر من الكلاب المشاركة".

وفي العام 2014، أدّت أوركسترا بيتسبرغ السيمفونية في الولايات المتحدة المقطوعة الموسيقية مع وجود كلاب على المسرح.

وخلال الجلسة التدريبية، تستمع الكلاب إلى الجزء الأول من المقطوعة وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسرح قبل أن ينقلها أصحابها إلى المقدمة.

وتقول هيلي لوفرينغ، صاحبة الكلبة "كوكي" البالغة أربع سنوات، في حديث إلى وكالة فرانس برس، "لو تعيّن عليّ أن أكون بمفردي لكان سينتابني توتر كبير، لكنّ الأنظار كلها على الكلبة، فهي النجمة".

وتضيف المرأة البالغة 60 عاماً والتي تُصدر حركات بأصابعها لتحث "كوكي" على النباح "أنا خلفها ومعي كل الأطعمة التي تحبها".