العثور على الممثل الكوري الجنوبي لي سون-كيون بطل فيلم "طفيلي" ميتا في سيارته

بقلم: يورونيوز

عثرت السلطات الكورية الجنوبية على الممثل لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم "طفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار، ميتا في سيارة في سيول يوم الأربعاء، بعد بلاغ عن اختفائه.

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وعثرت قوات الشرطة وعناصر تابعة لفرق الطوارئ بداية الأمر على لي في سيارة كانت متوقفة بأحد شوارع شمال سيول وتمّ الإعتقاد أنه كان في حالة فقدان للوعي، ولكن تمّ تأكيد وفاته في وقت لاحق من قبل الطوارئ، وفقا لمركز شرطة سيونجبوك في سيول.

سيارة الممثل الراحل Seo Dae-youn/AP

وسبق وأن أشارت شرطة سيونجبوك إلى أنها كانت تبحث عن لي الذي يبلغ من العمر 48 عاما، عقب تلقيها لبلاغ عن اختفائه. وقد رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بما في ذلك فرضية قرار لي بوضع حدّ لحياته، ولكن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بما في ذلك وكالة يونهاب للأنباء قالت إن عائلة لي أبلغت الشرطة في وقت سابق من يوم الأربعاء موضحة أنه غادر المنزل بعد أن ترك رسالة مشابهة لرسائل الإنتحار. وتم نقل جثة لي في وقت لاحق إلى مستشفى قريب في سيول، وفقا لشرطة سيونجبوك.

وظهر لي في فيلم "طفيلي" الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثلاث فئات أخرى في العام 2020. وكان هذا الفيلم الساخر أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار منذ 92 عامًا، كما أنه أول فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة الأوسكار على الإطلاق. وفي هذا الفيلم، لعب لي دور رب عائلة ثرية.

صورة للمثل الراحل في أحد المهرجانات Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وفي عام 2021، فاز لي بجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن فئة "التمثيل في فيلم سينمائي" عن دوره في نفس الفيلم. وقد تمّ ترشيحه لأفضل ممثل في جوائز إيمي الدولية عن أدائه في فيلم الخيال العلمي المثير "دكتور براين" في العام الماضي.

وحتى قبل فيلم "طفيلي"، كان لي ممثلًا مشهورًا في كوريا الجنوبية لفترة طويلة وقد عرف النجومية من خلال دوره في مسلسل الدرامي التلفزيوني الشهير "كوفي برينس" العام 2007، واكتسب شعبية كبيرة من خلال الدراما الطبية "خلف البرج الأبيض" في نفس السنة و"باستا" في 2010 و"سيدي" في 2018.

وقد خضع لي لتحقيقات أمنية في مزاعم بتناوله مخدرات غير مشروعة، وقد أثار التحقيق تغطية واسعة النطاق في وسائل إعلام كورية جنوبية واسعة الإنتشار. وكثيرا ما أصرّ لي على تعرضه للخداع من قبل نادلة في حانة حاولت إبتزازه لتناول المخدرات وأنه كان يجهل ما كان يتعاطاه.