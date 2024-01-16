مسلسلات "ساكسيشن" و"ذا بير" و"بيف" تهيمن على جوائز إيمي

بقلم: يورونيوز

حصد المسلسل الأمريكي "ساكسيشن" (Succession) على جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي خلال عام 2023 بينما فاز مسلسل "بيف" (Beef) بجائزة أفضل مسلسل قصير خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجليس أمس الاثنين.

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الجائزة هي الثالثة من نوعها التي يفوز بها ساكسيشن بعد أربعة أجزاء من المسلسل الذي أنتجته قناة "إتش بي أو" ويدور حول حول صراع بين أفراد عائلة ثرية تملك إمبراطورية إعلامية يحاولون جميعاً الفوز برئاستها.

وفاز الممثل الأمريكي كيران كولكن والممثلة الأسترالية سارة سنوك بجائزتي أفضل ممثل وممثلة في عمل درامي عن دورهما في المسلسل.

أما جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فكانت من نصيب الجزء الأول من مسلسل "ذا بير" (The Bear) الذي يتناول قصة إدارة مطعم متعثر في مدينة شيكاغو.

وفاز مسلسل "ذا بيف" (Beef) بجائزة أفضل مسلسل قصير وأصبح بطلاه ستيفن يون وألي وونغ أول ثنائي من أصل آسيوي يفوز بجائزتي أفضل ممثل وممثلة عن مسلسل قصير.

وأصبحت كوينتا برونسون أول ممثلة من أصل إفريقي تحرز جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي منذ 40 عاماً عن دورها في "أبوت إليمنتري" (Abbott Elementary).