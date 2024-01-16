شاهد: فن النقش على المعادن في المغرب المدرج ضمن قائمة التراث غير المادي لليونسكو

بقلم: يورونيوز

في 25 ديسمبر 2023، منحت اليونسكو مكانة التراث غير المادي المرموقة للتقنيات القديمة لنقش المعادن باستخدام الذهب والفضة والنحاس.

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في قلب مدينة فاس، يمارس الحرفيون المغاربة المهرة حرفة النقش على المعادن منذ قرون عديدة. أصبحت هذه التقنيات، التي توارثتها الأجيال، حجر الزاوية في الهوية الثقافية للدولة الأفريقية.

"النقش على المعادن حرفة قديمة، ويعني النقش على النحاس والفضة والذهب. بدأت هذه الحرفة في المغرب في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. بدأت في مدينة فاس، ومع مرور السنين انتشرت إلى مدن أخرى في المغرب، وخاصة مراكش"، يقول محمد العرناني، صاحب ورشة للنقش في فاس.

وتنطوي العملية على سلسلة من الخطوات الدقيقة، تساهم كل منها في إنشاء نقوش تحكي حكايات التقاليد والحرفية.

"يعتمد النقش على المعادن على ثلاثة أشكال أهمها الأشكال الهندسية المتعددة ومنها التسطير، وهناك أيضاً النقش النباتي المستوحى من الطبيعة مثلاً الورود وأوراق الشجر، وهناك أيضاً النقش التجريدي الذي يتم من خلاله ويعتمد الفنان على نقش الأشكال المستوحاة من خياله"، يوضح الأرناني.

اختيار عالي الجودة

ويقول المهندس منصف عادل: "الخطوة الأولى هي خطوة الرسم، حيث يعتمد الحرفي على الإبداع والدقة في القياسات، وتتبعها مرحلة القطع، ثم تأتي مرحلة النقش، وهنا تأتي مرحلة تجميع القطع". صاحب ورشة نحاس بفاس.

يستخدم الحرفيون مجموعة من الأدوات التقليدية لإضفاء الحيوية على التصاميم على السطح المعدني، باستخدام أنواع مختلفة من النقش، ولكل منها خصائصه الخاصة.

يخلق النقش البارز تصميمًا مرتفعًا قليلاً عن السطح، مما يضفي تأثيرًا ملموسًا. يتضمن النقش الغائر شق التصميم في المعدن، مما يؤدي إلى نتيجة أكثر دقة.

وتسلط هذه التقنيات، التي انتقلت عبر القرون من المعلم إلى المتدرب، الضوء على تنوع وعمق النقش على المعادن في فاس.

تسويق للإبداعات لأجل الاستمرارية

ومع تبلور التصاميم، يعمل الحرفيون على تحقيق التوازن بين التقاليد والمتطلبات المعاصرة.

"نطمح دائما إلى تجديد هذه الحرفة. لذلك نعمل على تطوير عدة أمور فنية. على سبيل المثال، نعمل على لوحات وطاولات حديثة تختلف عما هو تقليدي. على سبيل المثال، القطعة الأكثر شهرة في المغرب هي الثريا يقول عادل: "الشمعدان التقليدي الموجود في المساجد على سبيل المثال. الآن قمنا بإنشاء عدة أشكال حديثة من الشمعدان".

ترويج محلي ودولي

وقد اتخذ المغرب خطوات استباقية لحماية هذا التراث غير المادي. وتشمل المبادرات برامج تعليمية لضمان نقل المعرفة إلى الأجيال القادمة.

ويقول مصطفى جلوق، مدير مديرية التراث الثقافي للشباب والثقافة والاتصال بالرباط: "مع الأسف، هي حرفة مهددة بالانقراض، لكن جهود المغرب تحمي هذا التراث. وإدراجها في التراث العالمي يمثل قيمة مضافة للحفاظ على هذا التراث وإعطائه القيمة من المهارات المرتبطة بالنقش على المعادن".

تعتبر الأسواق المحلية في فاس بمثابة منصة نابضة بالحياة لعرض وبيع الفن. ينجذب السياح وجامعو الأعمال الفنية إلى المدينة، حيث تعرض ورش العمل والمعارض مجموعة من التصاميم.

ومن خلال الاعتراف بالنقش على المعادن كجزء من تراثه الثقافي، يهدف المغرب إلى حماية وتعزيز الهوية المنسوجة في كل قطعة مصنوعة بدقة.