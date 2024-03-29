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رومي القحطاني أول مرشحة لمسابقة ملكة جمال الكون من العربية السعودية

رومي القحطاني - صورة مأخوذة من حساب ملكة جمال السعودية رومي القحطاني على منصة أكس خلال إعلانها المشاركة في مسابقة جمال الكون. 2024/03/26
رومي القحطاني - صورة مأخوذة من حساب ملكة جمال السعودية رومي القحطاني على منصة أكس خلال إعلانها المشاركة في مسابقة جمال الكون. 2024/03/26 Copyright  @rumy_alqahtani
بقلم:  يورونيوز
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تبلغ رومي القحطاني من العمر 27 عاما وقد أعلنت ترشحها للمسابقة يوم الأحد الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي. نشرت رومي المولودة في العاصمة الرياض، صورتها على انستغرام وأعلنت نيتها المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

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رومي القحطاني، مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء، أضحت أول مرشحة لمسابقة ملكة جمال الكون من العربية السعودية.

رومي حائزة على شهادة في طب الأسنان، وكانت فازت بلقب ملكة جمال السعودية والشرق الأوسط، وستجرى مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة في 18 أيلول سبتمبر من هذا العام.

وعلى عكس مسابقة ملكة جمال العالم، فإن مسابقة ملكة جمال الكون لا تتضمن عروضا بلباس البحر، وإنما تتضمن جانبا من اللباس التقليدي، يمكن للمشاركات من عرض زيهم الوطني.

وتهدف مبادرة ترشح رومي القحطاني إلى إبراز مكانة المرأة لتغيير الصورة النمطية للمرأة السعودية شديدة المحافظة، كما تأتي المبادرة بعد أيام من انتخاب السعودية على رأس لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

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