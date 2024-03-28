النواب الفرنسيون يصوتون على مشروع يحظر التمييز على ملمس الشعر وطوله ولونه وشكله

بقلم: يورونيوز

تبنى المشرعون في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، الخميس، مشروع قانون يحظر التمييز على أساس الشَعر.

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ويأمل المشرعون أن يكون هذا الإجراء بمثابة رسالة دعم لأصحاب البشرة السوداء وغيرهم ممن واجهوا تمييزاً على أساس شَعرهم.

ويهدف القانون الذي نقله نائب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، أوليفييه سيرفا، وهو مشرع فرنسي من جزيرة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، الذي تم اعتماده، الخميس 28 آذار/ مارس بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين ضده، إلى "الاعتراف بالتمييز في الشَّعر والمعاقبة عليه"، أي أن أي تمييز في المعاملة مرتبط بالشَّعر( طوله ولونه وملمسه) في الشارع أو في المدرسة أو في العمل.

والذي نقله نائب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، أوليفييه سيرفا، في سبتمبر 2023.

ويأمل المسؤولون المنتخبون في الخارج أن تصبح فرنسا أول دولة في العالم تسن تشريعات بشأن هذه القضية.

وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.، حيث لا يزال مستقبله غير مؤكد.

ورحب سيرفا بالتصويت وقال إنه "خطوة عظيمة للأمام" بالنسبة للبلاد، جعلت"فرنسا فخورة بنفسها".