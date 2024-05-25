شاهد: "شوقاً لروح الأندلس".. الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى العالمية الروحية

بقلم: يورونيوز

ترأست الأميرة للا حسناء، مساء الجمعة، بمدينة فاس، حفل افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، الذي يُنظم برعاية الملك محمد السادس، تحت شعار: “بحثاً عن روح الأندلس”.

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ويستلهم هذا الحفل، الذي يغوص في عوالم الموسيقى العربية الأندلسية، من إرث الفلاسفة القدامى كالفردوسي والكندي، اللذين استلهما بدورهما من فكر فيثاغورس وأفلاطون.

واتسمت هذه الأمسية الافتتاحية بباقة من العروض لفنانين مرموقين من ضمنهم ربيع القاطي، وسناء مرحاتي، وسمادج، ولووب باروو، ورباعي خوان كارمونا، ومجموعة مادالينا.

وشارك في هذا العرض فنانون من أوزبكستان وإيران وسوريا والهند وإسبانيا ومصر وإيطاليا وأرمينيا وفرنسا والمغرب، أشادوا بالشاعر والمغني والموسيقار الكردي الأصل أبو الحسن علي بن نافع المعروف باسم "زرياب".

وفي ختام هذا الحفل الافتتاحي، أشرفت الأميرة للا حسناء على تسليم "جائزة المواهب الشابة، روح فاس" لخريجي المعهد الموسيقي بفاس، المنظمة بشراكة مع مؤسسة "روح فاس".

ويتعلق الأمر بجوائز الكمان والقانون الممنوحة لخديجة عميري، وعمر بن حيون صدفي، وياسر تجموعتي، ومريم شكرادة.