Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: "شوقاً لروح الأندلس".. الأميرة للا حسناء تفتتح مهرجان فاس للموسيقى العالمية الروحية

ترأست الأميرة للا حسناء حفل افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.
ترأست الأميرة للا حسناء حفل افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ترأست الأميرة للا حسناء، مساء الجمعة، بمدينة فاس، حفل افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، الذي يُنظم برعاية الملك محمد السادس، تحت شعار: “بحثاً عن روح الأندلس”.

اعلان

ويستلهم هذا الحفل، الذي يغوص في عوالم الموسيقى العربية الأندلسية، من إرث الفلاسفة القدامى كالفردوسي والكندي، اللذين استلهما بدورهما من فكر فيثاغورس وأفلاطون.

واتسمت هذه الأمسية الافتتاحية بباقة من العروض لفنانين مرموقين من ضمنهم ربيع القاطي، وسناء مرحاتي، وسمادج، ولووب باروو، ورباعي خوان كارمونا، ومجموعة مادالينا.

وشارك في هذا العرض فنانون من أوزبكستان وإيران وسوريا والهند وإسبانيا ومصر وإيطاليا وأرمينيا وفرنسا والمغرب، أشادوا بالشاعر والمغني والموسيقار الكردي الأصل أبو الحسن علي بن نافع المعروف باسم "زرياب".

وفي ختام هذا الحفل الافتتاحي، أشرفت الأميرة للا حسناء على تسليم "جائزة المواهب الشابة، روح فاس" لخريجي المعهد الموسيقي بفاس، المنظمة بشراكة مع مؤسسة "روح فاس".

ويتعلق الأمر بجوائز الكمان والقانون الممنوحة لخديجة عميري، وعمر بن حيون صدفي، وياسر تجموعتي، ومريم شكرادة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد فوزه على أولمبيك ليون.. برشلونة يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

شاهد: طلعة قتالية لطائرة روسية من نوع سوخوي 25 في سماء أوكرانيا

استياء فلسطينيين في غزة من قرار محكمة العدل الدولية ومطالبة بوقف إطلاق النار في كامل القطاع

محمد السادس بن الحسن ثقافة مهرجان موسيقى المغرب فنانون