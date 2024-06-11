جامعة أكسفورد تُعيد منحوتة لقديس هندوسي عمرها 500 عام إلى الهند

بقلم: يورونيوز مع AP

أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية أنها ستعيد تمثالاً لشاعر وقديس هندوسي عمره 500 عام إلى الهند، وكان التمثال البرونزي الذي يبلغ طوله 60 سم تقريبًا، والذي يصور تيرومانكاي ألفار، معروضًا في متحف أشموليان بالجامعة.

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وبحسب صحيفة الغارديان، تم تقديم مطالبة باستعادة المنحوتة التي تعود للقرن السادس عشر للشاعر والقديس التاميل من جنوب الهند من خلال السفارة الهندية. ويعتقد أن التمثال البرونزي قد نُهب من أحد المعابد معبد الهندية.

وجاء في بيان صادر عن متحف أشموليان: "في 11 مارس 2024، وافق مجلس جامعة أكسفورد على مطالبة السفارة الهندية بإعادة تمثال برونزي يعود للقرن السادس عشر للقديس تيرمانكاي ألفار من متحف أشموليان. وسيتم الآن تقديم هذا القرار للمفوضية الخيرية للموافقة عليه".

ومن القطع الأثرية الأخرى المتنازع عليها، الماسة الكوهينور المثيرة للجدل وهي واحدة من أكبر الأحجار الكريمة في العالم، حيث نُقلت بعد نهبها من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 1849. وقدمت الهند عدة مطالبات لاعتبارها المالك الشرعي لها بالإضافة إلى مطالبات من حكومات أخرى مثل إيران وباكستان وأفغانستان.

وافقت أكسفورد قبل عامين على إعادة ما يقرب من 100 قطعة برونزية من بنين إلى الحكومة النيجيرية تم نهبها في عام 1897 عندما هاجم الجنود البريطانيون مدينة بنين واحتلوها حيث وسعت بريطانيا نفوذها السياسي والتجاري في غرب إفريقيا.

تم تعليق إعادة هذه العناصر من قبل اللجنة الخيرية، وهي هيئة تنظيمية في إنجلترا وويلز تقرر ما إذا كانت إعادة الأعمال الفنية تقوض المهمة الخيرية للمنظمة. ستحتاج البرونزية الهندية أيضًا إلى موافقة اللجنة.