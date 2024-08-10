إطلاق سراح ترافيس سكوت بعد اعتقاله على خلفية مشاجرة في أحد فنادق باريس

بقلم: يورونيوز

أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن إطلاق سراح مغني الراب ترافيس سكوت، وذلك بعد اعتقاله يوم الجمعة في أحد فنادق باريس.

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وقال المكتب في بيان أنه تم إنهاء جميع الإجراءات ضده نظراً إلى أن الحادث كان بسيطًا.

وقد جرى اعتقال سكوت في وقت مبكر بسبب مشاجرة حصلت بينه وبين حارسه الشخصي، وقد تدخل حارس أمن الفندق لفض الشجار بينهما.

وزار مغني الراب العاصمة الفرنسية باريس لحضور الألعاب الأولمبية.

ويُعدّ سكوت أحد أكبر النجوم في موسيقى الهيب هوب، واسمه الحقيقي هو جاك ويبستر.

يملك سكوت أكثر من 100 أغنية وصلت إلى قائمة بيلبورد هوت 100، وأصدر أربع أغانٍ فردية تصدرت القائمة: "سيكو مود" و"هايست ان ذا روم" و"ذا سكوتس" و"فرنشايز".

في حزيران/ يونيو، ألقي القبض على سكوت في "ميامي بيتش" بتهمة التعدي على ممتلكات الآخرين والسكر العلني بعد أن قال الضباط إنهم وجدوه في مرسى المدينة وهو يصرخ بألفاظ بذيئة في وجه أشخاص على متن يخت ولم يطع أمرهم بالمغادرة.