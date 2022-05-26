غطّاسون إسبان ينقذون حوتاً بطول 12 متراً ويحررونه من شباكٍ غير قانونية

في واحدة من أغرب عملية الإنقاذ التي تمّت في البحار، قام غطّاسون إسبان بتحرير حوت أحدب يبلغ طوله 12 متراً كان عالقاً في شبكة خيشومية غير قانونية قبالة جزيرة مايوركا البليار المتوسطية، يوم الجمعة الماضي.

عالمة الأحياء البحرية، جيجي توراس البالغة من العمر 32 عاماً، كانت في مقدمة أولئك الغطّاسين، وقد تملكتها سعادة غامرة بعدما تمكّنت وزملاؤها من إنجاز المهمة الخطيرة، تقول: إن عملية إنقاذ الحوت كانت الهدية "الأفضل على الإطلاق التي تلقتها في عيد ميلادي".

وتوضح توراس في حديثٍ لـ"رويترز" أن العملية برمتها كانت "مذهلة ولا يمكن تصديقها"، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة التي شاهدت فيها حوت أحدب بالقرب من جزر البليار.

وكان تمّ رصد الحوت المكبّل بالشباك من قبل سفينة كانت على بعد نحو 4.83 كيلومتراً من الساحل الشرقي لجزيرة ماريوكا، وعلى الفور تمّ إبلاغ مركز الإنقاذ البحري في مدينة بالما دي ماريكا من أجل التحرك لإنقاذ الحوت الذي كان مكبّلاً تماماً بشبكة لدرجة أنه لم يكن قادراً على فتح فمه.

وبداية حاول عمال الإنقاذ إبعاد الشبكّة عن الحوت، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، فألقى أربعة غطّاسين بأنفسهم إلى الماء واقتربوا من الحوت وأخذون يقطعون حبال الشبكة بسكاكينهم في عملية جريئة استغرقت 45 دقيقة.

ويجدر بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قبل 30 عاماً حظرت الشباك العائمة التي يُطلق عليها تسمية "جدران الموت"، لأن الكثير من الكائنات البحرية الأخرى تعلق فيها، إضافة إلى الأسماك التي تعدّ الهدف الأهم لتلك الشباك.