شاهد: علماء يعيدون إنتاج لحم الماموث

كشف عدد من العلماء النقاب في أمستردام الثلاثاء عن كرة عملاقة من لحم الماموث الصوفي أُنتِجَت بواسطة الزرع المخبري للحمض النووي لبروتين خاص بهذا الحيوان المنقرض.

وغطِّيَ الطبق الذي أعدته شركة اللحوم الأسترالية "Vow" بجرة زجاجية في متحف العلوم في العاصمة الهولندية.

لكنّ كرة اللحم هذه لا تصلح بعد للأكل،إذ أن البروتين الذي يبلغ عمره آلاف السنين يجب أن يخضع قبل ذلك لاختبارات السلامة لكي يصبح متاحاً للاستهلاك الآدمي.

وقال تيم نواكسميث الذي شارك في تأسيس شركة اللحوم الأسترالية لوكالة فرانس برس "اخترنا لحم الماموث الصوفي لأنه رمز للانقراض، إذ قضت عليه التغيرات المناخية السابقة". وأضاف "نواجه مصيراً مشابهاً ما لم نغيّر (...) ممارساتنا".

واستغرق إنجاز زرع اللحم أسابيع عدة، وبدأت العملية بتحديد العلماء تسلسل الحمض النووي لدى الماموث في بروتين الميوغلوبين الذي يعطي اللحم نكهته.

وبعد ملء بعض الفجوات في تسلسل الماموث باستخدام جينات من الفيل الإفريقي، أقرب الحيوانات القائمة حالياً إليه، أدخل البروتين إدخاله في خلايا أغنام باستخدام شحنة كهربائية.

هيكل عظمي للماموث أعيد تركيبه في ألمانيا Jens Meyer/AP

وقال إرنست ولفتانغ من المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية بجامعة كوينزلاند الذي تعاون مع الشركة "لن آكل من هذا اللحم الآن لأننا لم نر هذا البروتين منذ أربعة آلاف عام". لكنه أضاف "بعد اختبارات السلامة، سأكون فضولياً لمعرفة طعمه".

وزاد الاستهلاك العالمي للحوم بنسبة الضعف منذ مطلع الستينات، وفقاً لأرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة. وتشكّل تربية الماشية نحو 14.5 في المئة من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

ويُتوقع أن يزداد استهلاك اللحوم بأكثر من 70 في المئة بحلول عام 2050، ويتجه العلماء بشكل متزايد إلى بدائل مثل اللحوم النباتية واللحوم المزروعة في المعامل.