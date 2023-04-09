للحد من الاحتباس الحراري.. فيتنام تحاول تخفيض انبعاثات غاز الميثان الناجم عن زراعة الأرز

بقلم: يورونيوز

تتسبب مصطبات الأرز في فيتنام، وهي الأكبر على الإطلاق في آسيا، في نحو 10% من انبعاثات الميثان في العالم، وهو الغاز الذي يتسبب في الاحتباس الحراري بمعدل تقارب 80 مرة مقارنة بثاني أوكسيد الكربون، على مدى العقدين الأخيرين.

ويقول العلماء إنه إذا أراد العالم أن يخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنه لا ينبغي استنثاء نبات الأرز أو تجاهله. لذلك يبذل الفيتناميون جهودًا للحد من انبعاثات غاز الميثان من زراعة الأرز، من خلال إزالة التبن من الحقول وتحويله إلى سماد عضوي.

ويقول المزارع دونغ فان كانه، إنه يتم اليوم تطوير الأسمدة العضوية من التبن، وإن ذلك سيساعد في الحد من التلوث والاستفادة من السماد في الآن نفسه، في حين كان المزارعون في الماضي يحرقون التبن، مما يتسبب في تلوث كبير ولا يستفيدون منه البتة.

ويضيف فان كانه قوله، إنه يمكن بيع التبن وزراعة الفطر وكسب المال منه، بل وشراء النفايات من مزارع الفطر وتحويلها إلى سماد عضوي، على حد تعبيره.

من جانبه، يقول بيورن أوليه ساندر، العالم في المعهد الدولي لدراسة الارز، إن ما يميز الأرز عن بقية المزروعات الأخرى هو نموه في طبقة مائية راكدة في الحقل، ويعني ذلك أنه لا وجود لتغير الهواء بين الأرض والجو، مما يسمح بنمو أنواع مختلفة من البكتيريا النشيطة في التربة، تختلف عن تلك الموجودة في القمح أو الذرة، ولهذا السبب فإن بكتيريا الأرز تتحلل وتتغذى بالمواد العضوية وتنتج الميثان.