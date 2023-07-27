شاهد: مقتل شخصين بسبب الحرائق المستمرة في صقلية الإيطالية

بقلم: يورونيوز

تابعت الحرائق تمددها في عدّة أماكن من جزيرة صقلية الإيطالية ليل الأربعاء-الخميس، خصوصاً حول باليرمو أكبر وأبرز المدن فيها، فيما استمرّت عناصر الدفاع المدني مدعومة بمروحيات وطائرات في مهمة إخماد النيران الصعبة.

وأجلت السلطات مرّة أخرى عدداً من سكان بعض المناطق، مثل سكان بلدة روميتيلو الصغيرة، حيث أتت الحرائق على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية والغطاء النباتي.

وبالقرب من مطار باليرمو الذي أغلق بسبب الكارثة البيئية، عثرت السلطات المحلية على جثتي عجوزين في منزل التهمته النيران. وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 7 على مستوى البلاد.

ومنذ نحو أسبوع اندلعت عشرات الحرائق في جنوب إيطاليا أبرزها في صقلية وكالابريا وسردينيا، وهذا الخميس سمح انخفاض درجات الحرارة الطفيف الذي سُجّل وهدوء الرياح لعمّال الإطفاء بإخماد بعض ألسنة اللهب.