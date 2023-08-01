اليابان تستعد لإعصار "جاك فروت" الذي ترافقه أمواج بعلو 12 متراً ورياح شديدة

بقلم: يورونيوز

اقترب إعصار "خانون" (جاك فروت) القوي الثلاثاء من جزيرة أوكيناوا جنوب غرب البلاد، بعدما مهدت رياح قوية جداً وأمواج عالية لوصوله منذ ليل الإثنين.

وأدت العاصفة القوية إلى تعطّل حركة النقل البري والبحري، كما أغلقت المتاجر أبوابها احترازياً وطلب من مئات آلاف السكان إخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة.

وألغيت 500 رحلة جويّة من أوكيناوا وإليها الثلاثاء، وعلّقت رحلات الحافالات والعبارات المحلية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" (All Nippon Airways) أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.

وأطلقت وكالة الأرصاد اليابانية اسم "Khanun" على الإعصار، وهو يعني فاكهة "جاك فروت"، وكان يتحرك ببطء إلى الشمال الشرقي للبلاد منذ الإثنين وبلغت سرعته نحو 20 كيلومتراً في الساعة.

ولكن سرعة الرياح التي دفع بها الإعصار بلغت نحو 160 كيلومتراً في الساعة.

ورجحت وكالة الأرصاد الجوية أن يستمر الإعصار بالتحرك غرباً بعيداً من مناطق السكن الأساسية بعد وصوله إلى جزيرة أوكيناوا مصحوباً بأمواج بلغ ارتفاعها 12 متراً.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة قد يبلغ مستواها 18 سنتيمراً خلال 24 ساعة بحسب الوكالة.

ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حتى انتهاء العاصفة.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث في أوكيناوا لوكالة فرانس برس إنّ "الكثير من الأشخاص يبقون في منازلهم لأنها مبنية من الأسمنت".