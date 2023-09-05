EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المفوضية الأوروبية تعلن الحرب على الذئاب

ذئب في حديقة للحياة البرية بالقرب من كليبرون، جنوب ألمانيا. 2023/05/10
ذئب في حديقة للحياة البرية بالقرب من كليبرون، جنوب ألمانيا. 2023/05/10 Copyright THOMAS KIENZLE/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

كان لرئيسة المفوضية فون دير لايين نفسها تجربة سيئة مع الذئب. ففي أيلول/سبتمبر 2022، تسلّل ذئب إلى حقل في أرض تملكها عائلتها في شمال ألمانيا وقتل حصانها العجوز دولّي.

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من "الخطر الحقيقي"، الذي تشكّله قطعان الذئاب على المواشي وبالتالي على البشر في الاتحاد الأوروبي، متحدثة عن مراجعة محتملة لوضع الحماية الممنوح لهذا النوع من الحيوانات.

اعلان

وقالت فون دير لايين في بيان: "أصبح تركّز قطعان الذئاب في بعض المناطق الأوروبية، يمثل خطرًا حقيقيًا للمواشي وربما على البشر".

وأشارت فون دير لايين إلى أن "عودة الذئاب إلى مناطق في الاتحاد الأوروبي كانت غائبة منها منذ وقت طويل، تؤدي إلى مزيد من النزاعات مع المجتمعات المحلية من المزارعين والصيادين، خصوصًا عندما لا تُنفّذ تدابير منع الهجمات على أكمل وجه".

وتدعو المفوضية الأوروبية "المجتمعات المحلية والعلماء وكلّ الأطراف المعنية إلى تقديم بيانات محدثة، بحلول 22 أيلول/سبتمبر حول أعداد الذئاب وتأثيراتها". وتقع مسألة عدد الذئاب المنتشرة في مختلف الدول الأوروبية في صلب نقاشات محتدمة بين الرعاة ومنظمات حماية البيئة.

وأضافت المفوضية الأوروبية قولها: "استنادًا إلى بيانات تمّ جمعها، ستقرر المفوضية اقتراحًا يهدف لتعديل، حيثما كان ذلك مناسبًا، وضع الحماية الممنوحة للذئاب داخل الاتحاد الأوروبي وتحديث الإطار القانوني، من أجل توفير مزيد من المرونة عند الضرورة، في ضوء تطوّر هذا النوع".

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن ذلك "سيكمل الإمكانيات الحالية التي توفرها تشريعات الاتحاد الأوروبي". واستنادًا إلى "التوجيه المتعلق بحفظ الموائل الطبيعية والنباتات والحيوانات البرية" الذي تقرّر في العام 1992، تتمتّع معظم مجموعات الذئاب بوضع الحماية، مع إمكانية رفعها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "أدعو السلطات المحلية والوطنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة. في الواقع، يسمح القانون الأوروبي الحالي لهذه السلطات بفعل ذلك".

المصادر الإضافية • وكالات

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دعم لتولي وزير الخارجية الهولندي ملف المناخ في المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية: اليونان تشهد "أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي"

ماذا نعرف عن استراتيجية الأمن الاقتصادي التي أعلنتها المفوضية الأوروبية؟

حماية الحيوانات المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين ذئب رمادي حيوانات