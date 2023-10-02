"جريمة مناخية" ... دعوى ضد توتال إنرجيز بسبب مشاريع في تنزانيا وأوغندا

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

تقول الجمعيات إن هذه الدعوى "غير مسبوقة" لأنها تحيل شركة توتال إنرجيز "أمام القضاء الجنائي بسبب أعمال ترقى الى الجريمة المناخية التي لم يكن لها حتى الآن مكان إلا أمام المحاكم المدنية".

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رفعت أربع جمعيات للدفاع عن البيئة دعوى في فرنسا ضد شركة توتال إنرجيز ومشروعها لبناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق إفريقيا المعروف باسم إيكوب في تنزانيا وأوغندا على خلفية ارتكاب "جريمة مناخية".

وقال المحاميان وليام بوردون وفنسان برينغارت إن الجمعيات الأربع رفعت الشكوى في 22 أيلول/سبتمبر ومسوغها أنه "فيما تعبر الأمم المتحدة عن القلق إزاء الانهيار المناخي المستمر، يجب ألا تستمر شركة توتال إنرجيز في تأجيج تغير المناخ بحرية وعن إدراك وبدون عقاب... لقد حان الوقت لمحاسبة الشركة على أفعالها".

وتقول الجمعيات إن هذه الدعوى "غير مسبوقة" لأنها تحيل شركة توتال إنرجيز "أمام القضاء الجنائي بسبب أعمال ترقى إلى الجريمة المناخية التي لم يكن لها حتى الآن مكان إلا أمام المحاكم المدنية".

تتهم الجمعيات الشركة بالإخفاق في مكافحة كارثة، والاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية، وتدمير أو إتلاف أو التسبب بتدهور ممتلكات الآخرين على نحو يمكن أن يشكل خطرًا على الناس، والقتل غير العمد.

وقالت الشركة في اتصال مع وكالة فرانس برس إنها "ليست على علم بهذه الدعوى ولا تعرف ما الذي تستهدفه". وأضافت: "تقوم الشركة بعملياتها بما يتوافق مع معايير التشغيل الخاصة بها والقوانين واللوائح. وسوف تستجيب لطلبات السلطات إذا لزم الأمر".

أعلنت شركة توتال إنرجيز العام الماضي عن اتفاقية استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار مع أوغندا وتنزانيا والشركة الصينية الوطنية للنفط "كنووك" تتضمن بشكل خاص بناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق إفريقيا (إيكوب) بطول 1443 كيلومترًا يربط بين حقول بحيرة ألبرت، في غرب أوغندا، بالساحل التنزاني على المحيط الهندي.

وتخطط المجموعة لحفر ما يقرب من 400 بئر نفطية في متنزه شلالات مورشيسون الطبيعي، أو شلالات النيل الأبيض، وهي من بين أقوى الشلالات في العالم وتوجد ضمن محمية للتنوع البيولوجي وهي أكبر حديقة وطنية في أوغندا.

وقال المحاميان في بيان إن هذا المشروع "من شأنه أن يتسبب في نزوح عدد كبير من السكان والمساهمة في إفقار السكان المحليين بشكل كبير". وأكدا أنه سيكون له أيضًا تأثير كبير على "العديد من المناطق الطبيعية".