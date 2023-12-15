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شاهد: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضان الأنهار جنوب فرنسا

يقوم عمال المدينة بإعارة قارب كاياك لإحدى السكان المحليين للسماح لها بالتنقل بينما يغمر نهر شارينت مدينة كونياك جنوب غرب فرنسا، في 15 ديسمبر 2023.
يقوم عمال المدينة بإعارة قارب كاياك لإحدى السكان المحليين للسماح لها بالتنقل بينما يغمر نهر شارينت مدينة كونياك جنوب غرب فرنسا، في 15 ديسمبر 2023. Copyright CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
بقلم:  يورونيوز
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تسبب هطول أمطار غزيرة على مدى أيام في جنوب فرنسا في فيضان الأنهار التي أغرقت منازل وحقول ومزارع بأكملها.

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شهدت العديد من الأنهارفي جنوب  فرنسا التي تم وضعها في حالة تأهب في منطقة  نيو آكيتاين فيضانات "متوسطة إلى كبيرة" منذ الأربعاء 13 ديسمبر، وعرفت ذروتها يوم الخميس مما أجبر مقاطعة شارينت ماريتيم على إعلان الإخلاء من سجن سانتس

ظلت مناطق دوكس سيفر، شارينت، شارينت ماريتيم، جيروند، دوردوني وكوريز، بالإضافة إلى المنطقة الواقع في أوفيرني رون ألب، إيزير، في حالة تأهب برتقالي للفيضانات، في مواجهة سوء الأحوال الجوية الجديدة

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