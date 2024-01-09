بقلم: يورونيوز

شاهد: عاصفة ثلجية تغلق الشوارع في باريس وتبقي المئات عالقين طوال الليل

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أغلقت شرطة باريس الطريقين السريعين A13 وA12 بسبب تساقط الثلوج فجر الاثنين-الثلاثاء، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

وشهدت طرق إيل دو فرانس ازدحامًا شديدًا للمرور عند الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتكوّنت طبقة من الثلوج في جنوب غرب منطقة باريس، ويتراوح سمكها بين 1 و 4 سم.

وتسببت العاصفة غير المتوقعة في عرقلة مئات من سائقي السيارات. وحوالي 400 مركبة بقيت عالقة على الطريق السريع حتى صباح الثلاثاء.

وقامت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (Météo France) بتحديد تسع مناطق ووضعها في حالة تأهب برتقالية، وذلك بسبب التخوف من اشتداد العاصفة ومن تساقط المزيد من الثلوج وتكون الجليد.