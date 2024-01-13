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مقتل 18 شخصا على الأقل في انهيارات طينية غربي كولومبيا

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لسيارة في مكان الانهيار
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لسيارة في مكان الانهيار Copyright AP Photo/GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y FUERZAS MILITARES, MILITARY FORCES
بقلم:  يورونيوز
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مقتل 18 شخصا على الأقل في انهيارات طينية غربي كولومبيا

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أعلن مسؤولون كولومبيون أن انهيارا طينيا وقع في غرب كولومبيا، أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، الجمعة، وإصابة العشرات.

وقالت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في بيان إن الانهيار غطى طريقا سريعا مزدحما في منطقة جبلية تربط بين مدينتي كويبو وميديلين في غرب كولومبيا.

وقالت الوحدة إن ما لا يقل عن 35 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة، مضيفة أن السلطات ستبحث عن المفقودين الذين يحتمل أنهم ما زالوا مدفونين تحت الأرض.

وأفادت وزارة الدفاع بأن الأمطار الغزيرة في المنطقة تجعل من الصعب العمل في المكان. ولم تحدد وحدة إدارة المخاطر سبب الانهيار الجليدي.

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