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شاهد: مقاطعة شاندونغ الصينية تتشح بضباب كثيف يحجب الرؤية ويعطل حركة المرور

جانب من مدينة شاندونغ التي غطاها الضباب
جانب من مدينة شاندونغ التي غطاها الضباب Copyright CNCCTV
بقلم:  يورونيوز
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أثر ضباب كثيف على عدة أماكن في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين السبت، مما أدى إلى انخفاض الرؤية وإغلاق مؤقت للطرق السريعة.

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وأصدر مرصد المحافظة تحذيراً برتقالياً في الصباح بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الرؤية في مدن ليني وديتشو وبينتشو ودونغ ينغ وهيزي وجينان في شاندونغ، أقل من 200 متر، بل إن بعض المناطق كانت أقل من 50 متراً.

وقامت شرطة المرور بتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، من أجل الحفاظ على  سلاسة حركة المرور.

كما أدى الضباب الكثيف إلى إغلاق بعض أجزاء الطرق السريعة مؤقتاً.

وانقشع الضباب تدريجياً في وقت لاحق من اليوم، كما استأنفت الطرق السريعة المتأثرة عملها.

المصادر الإضافية • أ ب

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