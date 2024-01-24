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شاهد: فرض حالة الطوارئ في ساخالين شرق روسيا إثر عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية في أقصى الشرق الروسي.
عاصفة ثلجية في أقصى الشرق الروسي. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تستمر معاناة سكان جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا من العاصفة الثلجية الشديدة التي بدأت قبل أيام.

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بسبب اشتداد الإعصار، أعلنت السطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية.

وتوقفت وسائل النقل العام في العاصمة الإقليمية يوجنو ساخالينسك وتأخرت جميع الرحلات الجوية، وأغلق الممر الذي يربط بين جزيرة سخالين والبر الرئيسي.

وافاد المسؤولون أن جميع معدات إزالة الثلوج المتوفرة تُستخدم لتنظيف الشوارع.

وبث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات تُظهر سيارات عالقة في الثلوج، بينما يحاول السكان شق طريقهم عبر الثلوج التي يبلغ ارتفاعها متر تقريباً.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصاً يقفزون من نوافذ الشقق إلى أكوام الثلج.

وبحسب توقعات الطقس، من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى يوم الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ب

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