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شاهد: تساقط كثيف للثلوج يعرقل حركة السير على الطرق والسكك الحديدية في الصين

طريق سريع المغطى بالثلوج بعد عاصفة ثلجية في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين- 6 فبراير 2024
طريق سريع المغطى بالثلوج بعد عاصفة ثلجية في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين- 6 فبراير 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تساقطت الثلوج بغزارة وأثرت على منطقة شينجيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي شمال غرب الصين منذ يوم الخميس، مما أدى إلى تعليق حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية.

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وأصدر مرصد محلي للأرصاد الجوية ثلاثة إنذارات حمراء (أعلى مستوى إنذار) بشأن تساقط ثلوج كثيفة وعواصف وموجة برد الخميس.

وفي بعض الأماكن، وصل أقصى عمق للثلوج بمنطقة تتمتع بمناظر خلابة في كاناس  شمال شينجيانغ، إلى 160 سم.

وفي أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، أوقفت إدارة السكك الحديدية أكثر من 40 قطاراً.

ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات .

المصادر الإضافية • أ ب

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