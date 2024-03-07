شاهد: أول ظهور لأنثى نمر صغيرة وُلدت في حديقة روما "بيو بارك" للحيوانات

بقلم: يورونيوز

احتفلت حديقة حيوان بيو بارك في روما بولادة صغيرة نمر جديدة تدعى كالا، وعرضتها للجمهور لأول مرة يوم الخميس.

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وُلدت الهرماس (صغير النمر) التي تبلغ من العمر 3 أشهر، من نمرين سومطريين هما تيلا وكسيح من حديقة حيوان تشيستر في إنجلترا، وهايدلبرغ في ألمانيا على التوالي. واستُقبلت ولادة كالا بحماس كبير.

وأوضحت رئيسة الحديقة الحيوية باولا بالانزا أن كالا هي من نمر سومطرة، وشددت على أن هذا النوع مهدد بالانقراض بشكل كبير، إذ هناك حوالي 500 نمر في الطبيعة، معتبرة أنه من المهم جدًا التمكن من إجراء هذه الولادة في الحديقة.

وتشارك الحديقة الرومانية للحيوانات في البرامج الدولية لحماية هذا النوع من الحيوانات، وهي برامج ضرورية لأنشطة الرصد الوراثي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.