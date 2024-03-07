EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: أول ظهور لأنثى نمر صغيرة وُلدت في حديقة روما "بيو بارك" للحيوانات

شبل النمر كالا مع أمه في حديقة "بيو بارك" للحيوانات في روما. 2024/03/07
شبل النمر كالا مع أمه في حديقة "بيو بارك" للحيوانات في روما. 2024/03/07 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

احتفلت حديقة حيوان بيو بارك في روما بولادة صغيرة نمر جديدة تدعى كالا، وعرضتها للجمهور لأول مرة يوم الخميس.

اعلان

وُلدت الهرماس (صغير النمر) التي تبلغ من العمر 3 أشهر، من نمرين سومطريين هما تيلا وكسيح من حديقة حيوان تشيستر في إنجلترا، وهايدلبرغ في ألمانيا على التوالي. واستُقبلت ولادة كالا بحماس كبير.

وأوضحت رئيسة الحديقة الحيوية باولا بالانزا أن كالا هي من نمر سومطرة، وشددت على أن هذا النوع مهدد بالانقراض بشكل كبير، إذ هناك حوالي 500 نمر في الطبيعة، معتبرة أنه من المهم جدًا التمكن من إجراء هذه الولادة في الحديقة.

وتشارك الحديقة الرومانية للحيوانات في البرامج الدولية لحماية هذا النوع من الحيوانات، وهي برامج ضرورية لأنشطة الرصد الوراثي، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تشهد مسابقة البيانو الكلاسيكي الدولية عرض مواهب 70 عازفًا وعازفة

لا صداع بعد اليوم.. ما هي الحيلة التي تخلصك من إدمان القهوة قبل رمضان؟

علماء يبتكرون "أعضاء صغيرة" لأول مرة من خلايا جذعية بشرية مأخوذة من الأرحام

حماية البيئة إيطاليا تنمر روما حيوانات حديقة الحيوانات