العالم يترقب أول أحكام تتعلق بتغير المناخ من أعلى محكمة أوروبية لحقوق الإنسان

بقلم: يورونيوز

من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في أوروبا لحقوق الإنسان حكمها يوم الثلاثاء في مجموعة من القضايا التاريخية المتعلقة بتغير المناخ والتي تهدف إلى إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

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ستصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات في ثلاث قضايا رفعها رئيس بلدية فرنسي وستة شبان برتغاليين وأكثر من 2000 عضو في منظمة Senior Women for Climate Protection السويسرية، الذين يقولون إن حكوماتهم لا تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ.

ويأمل المحامون عن الثلاثة أن تجد محكمة ستراسبورغ أن الحكومات الوطنية لديها واجب قانوني للتأكد من أن ظاهرة الاحتباس الحراري لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

على الرغم من أن النشطاء حققوا نجاحات في الدعاوى القضائية في الإجراءات المحلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة دولية بشأن تغير المناخ.

واتخاذ قرار ضد أي من البلدان المعنية قد يجبرها على خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2030. ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشمل سويسرا، حاليا إلى أن يكون محايدا للمناخ بحلول عام 2050.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - ستراسبورغ، فرنسا Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، التي تدعم الطلاب البرتغاليين: "إن الفوز في أي من القضايا الثلاث سيكون أحد أهم التطورات بشأن تغير المناخ منذ التوقيع على اتفاقية باريس".

يقول أندريه دوس سانتوس أوليفيرا البالغ من العمر 16 عامًا والذي رفع مع خمسة شباب آخرين، دعوى قضائية ضد البرتغال و32 دولة أخرى: "إن موجات الحرارة الشديدة، وهطول الأمطار، تليها موجات الحرارة، تخنقنا بتأثيرات الاحتباس الحراري. وما يقلقني هو الوتيرة التي بدأت تحدث بها أكثر فأكثر. وهذا ما أخافني حقا. وقلت لنفسي، حسنًا، ماذا يمكنني أن أفعل؟".

وتطالب كذلك مجموعة من المتقاعدين السويسريين حكومتهم ببذل المزيد من الجهد. وتقول منظمة "نساء كبيرات في مجال حماية المناخ"، يبلغ متوسط أعمارهن 74 عامًا، إن حقوق النساء الأكبر سناً تتعرض للانتهاك بشكل خاص لأنهن الأكثر تأثراً بالحرارة الشديدة التي ستصبح أكثر تواتراً بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

قالت وكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس، في يناير/كانون الثاني، إن الأرض حطمت الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية في عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على كوكب محموم.

وفي القضايا الثلاث، زعم المحامون أن الحماية السياسية والمدنية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا معنى لها إذا كان الكوكب غير صالح للسكن.

وتأمل الدول التي تواجه التحديات القانونية أن يتم رفض هذه القضايا. ويقولون إن اللوم في تغير المناخ لا يمكن أن يقع على عاتق أي دولة على حدة.

وقال آلان شابليه، ممثل البلاد في جلسات الاستماع التي عقدت العام الماضي، إن سويسرا ليست وحدها التي تتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري. "لا يمكن لسويسرا وحدها أن تحل هذه المشكلة."

واعترافا منها بالحاجة الملحة لأزمة المناخ، قامت المحكمة بتسريع جميع القضايا الثلاث، بما في ذلك خطوة نادرة تسمح للقضية البرتغالية بتجاوز الإجراءات القانونية المحلية.

الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة قانونًا ضد جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة، لكنها تشكل سابقة قانونية سيتم على أساسها الحكم على الدعاوى القضائية المستقبلية.