شاهد: هزّت صورة المدينة المثالية؟ أمطار غزيرة تضرب دبي مجدداً وتعطّل الرحلات الجوية

بقلم: يورونيوز

شهدت الإمارات العربية المتحدة، الخميس، المزيد من الأحوال الجوية غير العادية، حيث ضربت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة دبي، وعطّلت حركة الطيران.

اعلان

وحذرت السلطات السكان ونصحتهم بالبقاء في منازلهم قبل هطول الأمطار الغزيرة، لكن علق الذين كانوا متجهين إلى الخارج في اختناقات مرورية، بينما تعطلت الرحلات الجوية من وإلى الإمارة حيث تم إلغاء عدد منها.

وقال متحدث باسم المطار إن سوء الأحوال الجوية أثرت على تسع رحلات وصول وأربع رحلات مغادرة.

ورغم أن أمطار يوم الخميس لم تؤد إلى حدوث مشاكل كبيرة أو فيضانات، أرسلت السلطات رسائل تحذيرية في الليلة السابقة واتخذت العديد من الاحتياطات.

وتسببت الفيضانات التي حدثت قبل أسبوعين بفوضى في دبي، وارتفاع منسوب المياه على الطرق السريعة الرئيسية ومطار دبي الدولي.