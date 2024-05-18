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شاهد: بعد هطول أمطار غزيرة.. مدينة جنوب غرب ألمانيا تغمرها الفيضانات

غمرت المياه مدخل الطريق السريع A620 في ساربروكن، ألمانيا، 18 آيار 2024
غمرت المياه مدخل الطريق السريع A620 في ساربروكن، ألمانيا، 18 آيار 2024 Copyright Laszlo Pinter/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Copyright Laszlo Pinter/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
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أدت الفيضانات الغزيرة إلى ارتفاع منسوب نهر ثيل في ليباخ من 50 إلى 350 سنتيمتراً، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى الليل.

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أحدثت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب ألمانيا، وخاصة في ولاية سارلاند، فيضانات أدت إلى التسبب في الحاق أضرار بالعديد من المنازل والسيارات، ما استدعى بعض عمليات الإخلاء في مدينة ليباخ، السبت.

وارتفع منسوب نهر ثيل في ليباخ من 50 إلى 350 سنتيمتراً (20 إلى 137 بوصة)، بعد ساعات من الأمطار المتواصلة .

وقامت إدارة الإطفاء بتجهيز قواربها وتوزيع أكياس الرمل لحماية المنازل وسط الفيضانات.

ولا يزال وسط مدينة ليباخ مغلقاً حيث تم إخلاء العديد من المنازل، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى الليل.

المصادر الإضافية • أ ب

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