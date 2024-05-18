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شاهد: دار شوبارد تنظم حفل عشاء لنجوم مهرجان كان السينمائي

إيفا غرين، مهرجان كان السينمائي-جنوب فرنسا، 17 مايو 2024.
إيفا غرين، مهرجان كان السينمائي-جنوب فرنسا، 17 مايو 2024. Copyright Vianney Le Caer/2024 Invision
Copyright Vianney Le Caer/2024 Invision
بقلم:  يورونيوز
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انطلقت فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي ( 14-25 آيار/ مايو 2024)، وتم تكريم الممثلة ديمي مور باعتبارها عرابة الحدث الذي يحتفل بالجيل الجديد من الممثلين.

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شاركت في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي لعام 2024، الجمعة 17 آيار/ مايو، إيفا غرين وليلي غلادستون وإيفا لونغوريا ونجوم آخرون، في حفل عشاء دار شوبارد.

وتم تكريم الممثلة ديمي مور باعتبارها عرابة الحدث الذي يحتفل بالجيل الجديد من الممثلين.

وكانت جائزة  "Chopard Big Screen Rising Star" هذا العام من نصيب صوفيا وايلد ومايك فايست.

عضو لجنة التحكيم ليلي غلادستون، مهرجان كان 2024.
عضو لجنة التحكيم ليلي غلادستون، مهرجان كان 2024.Daniel Cole/2024 Invision

وقالت وايلد عن الأشهر القليلة الماضية: "لقد كان العام الأكثر جنوناً في حياتي. ومن الجميل جداً أن أكون هنا في مهرجان كان، وأن أكون في برلين في هذا الوقت من العام الماضي. إنه أمر جنوني".

كما سار الممثل كيفن كوستنر على السجادة الحمراء، وقال أنه يستمتع بحضور مثل هذه الأحداث، لكنه يتطلع إلى الكتابة .

وأضاف: "أستمتع حقاً بصناعة الأفلام، وأحب مثل هذه الأحداث. ومن ناحية أخرى، هذا ليس ما أعيش من أجله. أحب الكتابة، وأحب العمل بهدوء".

كيفن كوستنر وكارولين شوفوليه عند وصولهما إلى حفل عشاء جائزة شوبارد في مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، 17 مايو 2024
كيفن كوستنر وكارولين شوفوليه عند وصولهما إلى حفل عشاء جائزة شوبارد في مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، 17 مايو 2024Vianney Le Caer/2024 Invision

المصادر الإضافية • أ ب

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