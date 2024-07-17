"كان الله في عون من لا يملك جهاز تكييف".. موجات حر شديدة تضرب جنوب أوروبا والبلقان

بقلم: Nicole Winfield and Silvia Stellacci مع AP

من إيطاليا واليونان إلى كرواتيا ورومانيا، تؤدي الحرارة الشديدة إلى اندلاع حرائق الغابات واستهلاك قياسي للطاقة.

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أصدرت الثلاثاء وزارة الصحة الإيطالية تحذيرات لسكان 12 مدينة بسبب موجة حر شديدة حيث اجتاحت موجة من الهواء الساخن الآتية من إفريقيا جنوب أوروبا والبلقان. وارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، إلا أن الأسوأ لم يأت بعد.

فقد سجلت كرواتيا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في البحر الأدرياتيكي، حيث وصل مقياس الحرارة إلى ما يقرب من 30 درجة مئوية في مدينة دوبروفنيك الجنوبية، وهي الوجهة السياحية الأكثر شعبية في البلاد. أما في صربيا، فقد سجلت شركة الطاقة الحكومية استهلاكًا قياسيًا يوم الثلاثاء بسبب استخدام مكيفات الهواء.

اتخذت السلطات البلدية في العديد من مدن جنوب أوروبا والبلقان تدابير لرعاية كبار السن على وجه الخصوص، حيث وطالبت طواقم الحماية المدنية بإرسال طائرات Canadairs لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

قالت كارمن دياز،وهي سائحة إسبانية في روما كانت تحاول أن خفف عنها حر المكان بواسطة مروحة صغيرة: "الجو حار للغاية". هذه المروحة تساعد قليلاً، لكن الجو حارّ جدا".

A woman drinks water in front of the ancient Parthenon Temple during a hot, windy day at Acropolis hill , in Athens, Tuesday, 16 July 2024. AP Photo/Petros Giannakouris

اليونان تحظر بعض أشكال العمل في الهواء الطلق

في اليونان، وضعت البلديات مساحات مكيفة تحت تصرف لجمهور. تم حظر بعض النشاطات المهنية التي تتطلب العمل في الخارج، مثل العمل اليدوي والتسليم والبناء، خلال أكثر أوقات اليوم سخونة عندما تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس في العديد من البلدان.

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية إن الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية في حوض نهر Guadalquivir الجنوبي في الأيام المقبلة.

قالت باتريزيا فاليريو، التي وصلت للتو إلى روما من فاريزي لحضور عرض فني مساء الثلاثاء: "أشعر حقًا وكأننا في فرن مع مجفف شعر مصوّب نحونا".

من جهته قال ماتيا روسي إن العواصف الغريبة التي ضربت إيطاليا في وقت سابق من هذا الصيف هي دليل على تغير المناخ الذي يؤثر على أنظمة الطقس في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وقال روسي: «هذه كلها أعراض لكوكب يعاني في رأيي».

Tourists shelter from the sun in front of the Sforzesco Castle in Milan, Italy, 16 July 2024. AP Photo/Luca Bruno

تم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الحرارة في ألبانيا وتحذيرات من الحرارة في تركيا

وفي ألبانيا، حيث كان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 72 عامًا ميتًا في مزرعته في ميماليج، على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة تيرانا، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو الحرارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ولم يكن هناك تأكيد فوري من قبل السلطات الصحية.

في العاصمة تيرانا، بدت الشوارع والمقاهي فارغة تقريبًا، حيث كان عدد قليل من الناس في الخارج يستخدمون المظلات للاحتماء من لهيب الشمس. كما أدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح إلى تأجيج حرائق الغابات من الجنوب إلى الشمال في الأسابيع الأخيرة.

حتى مع انخفاض درجات الحرارة نسبيًا إلى 34 درجة مئوية، أصدرت بلدية اسطنبول التركية الثلاثاء تحذيرًا تنصح فيه السكان - وخاصة كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والذين يعانون من مشاكل صحية - بتجنب الخروج بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

وقال التحذير إنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في اسطنبول بين 3 إلى 6 درجات فوق المعايير الموسمية حتى 28 يوليو ونصحت السلطات السكان بشرب الكثير من السوائل واختيار الملابس الخفيفة أو القطنية.

قال سامي غونايدين، وهو متقاعد يبلغ من العمر 62 عامًا كان يسبح في البوسفور الثلاثاء: "عادة ما يكون الجو لطيفا هنا بسبب نسيم البحر وكأنك أمام مكيف هواء طبيعي لذلك نأتي دائمًا إلى هنا للاسترخاء". "كان الله في عون أولئك الذين ليس لديهم تكييف".

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مئات من حرائق الغابات تستعر في مقدونيا الشمالية

وللمرة الثانية هذا الشهر، واجهت مقدونيا الشمالية موجة حر مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية. وقد اندلع نحو 200 حريق في البلاد منذ بداية الشهر، مع إصابة أحد رجال الإطفاء حتى الآن. أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة شهر.

وبالنسبة لصربيا وكرواتيا والبوسنة، فإن هذا هو الأسبوع الثاني الذي تبلغ فيه درجات الحرارة 40 درجة مئوية، حيث سجلت مدينة موستار البوسنية ارتفاعا في الحرارة لليوم السادس على التوالي. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها الثلاثاء وأن تخف ببطء في نهاية الأسبوع.

كما تعرضت رومانيا ومولدوفا المجاورة لموجة حر شديدة خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت درجات الحرارة في عاصمتي البلدين، بوخارست وتشيسيناو على التوالي، 40 درجة مئوية هذا الأسبوع.

Tourists wait for a bus under the sun in Milan, Italy, Tuesday, 16 July 2024. AP Photo/Luca Bruno

أعلى حالة طوارئ حرارية في إيطاليا

وفي إيطاليا، أفادت خدمة الحماية المدنية أنها تلقت الاثنين 18 مكالمة لطلب النجدة لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت في العديد من المناطق الجنوبية.

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ووضعت وزارة الصحة 12 مدينة - من تريست في الشمال إلى روما في الوسط - تحت تحذير أحمر من الحرارة، وهي الدرجة الأعلى. وفي المدن التي تطالها مثل هذه التحذيرات، يُدعى الجميع - وليس فقط كبار السن أو الأطفال الصغار - إلى البقاء في منازلهم خلال الأوقات الأكثر سخونة من اليوم وتجنب التمارين الشاقة في الهواء الطلق والأطعمة الثقيلة.

وقالت وزارة الصحة إنه من المتوقع أن تنضم باليرمو في صقلية إلى قائمة المدن ذات النشرة الحمراء يوم الأربعاء.

عرفت معظم أجزاء اليونان أيضًا موجة حر من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع توقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 42 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الموجة ذروتها يومي الأربعاء والخميس، خصوصا في مناطق وسط وغرب وشمال اليونان، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

وقد بقيت باريس حتى الآن بمنأى عن موجة الحر الشديدة التي ضربت جنوب أوروبا، خصوصا مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في وقت لاحق من هذا الشهر. فقد كانت درجات الحرارة باردة نسبيًا عند 22 درجة مئوية يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن ترتفع في وقت لاحق لتنخفض مجددا بعد عطلة نهاية الأسبوع.